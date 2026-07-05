Сумы в начале 60-х: в сети появился архивный кадр
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В социальной сети Facebook была опубликована уникальная историческая фотография, позволяющая заглянуть в прошлое областного центра Сумской области. Опубликованный снимок подробно передает атмосферу и облик популярной городской локации в начале 1960-х годов.
Главным объектом на снимке стал знаменитый сквер имени Тараса Шевченко, расположенный на улице Соборной.
Согласно первоначальному генеральному плану Сум, территория современного сквера предназначалась для строительства административно-делового центра. Впрочем, эти намерения так и не были воплощены в жизнь, благодаря чему участок остался свободным от массивной застройки. Зеленая зона появилась здесь еще во второй половине XIX века, хотя имя ее ландшафтного архитектора до сих пор остается неизвестным.
Уже в конце позапрошлого века вокруг парка начал формироваться значительный архитектурный ансамбль, в который входили:
- здание женской гимназии;
- здание казначейского банка;
- местную гостиницу.
Сегодня этот сквер представляет собой гармоничное сочетание прошлого и настоящего. На месте бывшей гимназии здесь располагается юридический факультет учреждения, которое ранее было Академией банковского дела. Старый банк и бывший Дом политобразования теперь функционируют как корпуса Дворца детей и юношества.
Центральное место в сквере традиционно занимает памятник Кобзарю, а чуть дальше установлен еще один важный знак новейшей истории – памятник в честь сумских студенческих протестов 2004 года.
OBOZ.UA предлагает посмотреть исторические снимки, на которых запечатлены Сумы в 70-х годах.
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