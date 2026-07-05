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Сумы в начале 60-х: в сети появился архивный кадр

Елена Былим
История городов Украины
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Национальная академия банковского дела в Сумах
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В социальной сети Facebook была опубликована уникальная историческая фотография, позволяющая заглянуть в прошлое областного центра Сумской области. Опубликованный снимок подробно передает атмосферу и облик популярной городской локации в начале 1960-х годов.

Главным объектом на снимке стал знаменитый сквер имени Тараса Шевченко, расположенный на улице Соборной.

Согласно первоначальному генеральному плану Сум, территория современного сквера предназначалась для строительства административно-делового центра. Впрочем, эти намерения так и не были воплощены в жизнь, благодаря чему участок остался свободным от массивной застройки. Зеленая зона появилась здесь еще во второй половине XIX века, хотя имя ее ландшафтного архитектора до сих пор остается неизвестным.

Сквер имени Тараса Шевченко в Сумах.

Уже в конце позапрошлого века вокруг парка начал формироваться значительный архитектурный ансамбль, в который входили:

  • здание женской гимназии;
  • здание казначейского банка;
  • местную гостиницу.

Сегодня этот сквер представляет собой гармоничное сочетание прошлого и настоящего. На месте бывшей гимназии здесь располагается юридический факультет учреждения, которое ранее было Академией банковского дела. Старый банк и бывший Дом политобразования теперь функционируют как корпуса Дворца детей и юношества.

Центральное место в сквере традиционно занимает памятник Кобзарю, а чуть дальше установлен еще один важный знак новейшей истории – памятник в честь сумских студенческих протестов 2004 года.

Памятник Тарасу Шевченко.

OBOZ.UA предлагает посмотреть исторические снимки, на которых запечатлены Сумы в 70-х годах.

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