Сумы в начале 60-х: в сети появился архивный кадр

В социальной сети Facebook была опубликована уникальная историческая фотография, позволяющая заглянуть в прошлое областного центра Сумской области. Опубликованный снимок подробно передает атмосферу и облик популярной городской локации в начале 1960-х годов.

Видео дня

Главным объектом на снимке стал знаменитый сквер имени Тараса Шевченко, расположенный на улице Соборной.

Согласно первоначальному генеральному плану Сум, территория современного сквера предназначалась для строительства административно-делового центра. Впрочем, эти намерения так и не были воплощены в жизнь, благодаря чему участок остался свободным от массивной застройки. Зеленая зона появилась здесь еще во второй половине XIX века, хотя имя ее ландшафтного архитектора до сих пор остается неизвестным.

Уже в конце позапрошлого века вокруг парка начал формироваться значительный архитектурный ансамбль, в который входили:

здание женской гимназии;

здание казначейского банка;

местную гостиницу.

Сегодня этот сквер представляет собой гармоничное сочетание прошлого и настоящего. На месте бывшей гимназии здесь располагается юридический факультет учреждения, которое ранее было Академией банковского дела. Старый банк и бывший Дом политобразования теперь функционируют как корпуса Дворца детей и юношества.

Центральное место в сквере традиционно занимает памятник Кобзарю, а чуть дальше установлен еще один важный знак новейшей истории – памятник в честь сумских студенческих протестов 2004 года.

OBOZ.UA предлагает посмотреть исторические снимки, на которых запечатлены Сумы в 70-х годах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.