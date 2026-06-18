Какими были Сумы в 70-х: архивные фотографии

Город Сумы расположен на берегах реки Псел, в месте впадения в нее реки Сумки. Сегодня это административный, промышленный, образовательный и культурный центр области, однако история города уходит корнями в середину XVII века и тесно связана с казацкой эпохой и заселением Слобожанщины.

Видео дня

В сети появились архивные фотографии Сум, сделанные в 1970-х годах. На снимках можно увидеть город в период, когда рядом с древней исторической застройкой появлялись новые жилые кварталы, предприятия и объекты городской инфраструктуры.

Сумы были основаны в 1655 году на месте более древнего поселения. Первоначальное название – Сумин городок – в течение 1650--1660-х годов постепенно трансформировалось в современное название города.

Основание Сум связывают с переселением украинского населения на Слобожанщину после поражения казаков в битве под Берестечком в 1651 году. При содействии Богдана Хмельницкого крестьяне и казаки из правобережной Украины переселялись на восточные приграничные земли.

Согласно историческим данным, 25 июля 1655 года царским указом в Сумах было разрешено поселиться 100 семьям переселенцев из городка Ставище в Киевской области.

После отмены Слободской автономии в 1765 году Сумы стали административным центром Сумской провинции Слободско-Украинской губернии. В 1780 году город получил статус уездного центра, который сохранял до 1923 года. С 1835 года Сумы входили в состав Харьковской губернии.

Во второй половине XIX – в начале XX века Сумы активно развивались как один из центров сахарной промышленности. В городе проводились ярмарки, развивались машиностроение, металлообработка, текстильная и суконная промышленность.

После административной реформы 1923 года Сумы стали центром округа, а с 1939 года – областным центром Сумской области. В 1930-х годах в городе открыли педагогический институт, краеведческий музей и театр.

Во время Второй мировой войны Сумы пережили оккупацию. В октябре 1941 года город заняли немецкие войска, а в сентябре 1943 года он был освобожден.

В 1970-х годах Сумы находились на этапе активного промышленного развития. В городе работали и расширялись предприятия машиностроительной, химической, приборостроительной, пищевой и легкой промышленности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Кривой Рог в прошлом веке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.