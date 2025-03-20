Старые фото Львова: как выглядела одна из старейших улиц

Улица Богдана Хмельницкого – одна из старейших во Львове, ведь ее история достигает времен основания города. Впервые она упоминается еще в XI веке как часть Волынского пути – важной торговой магистрали, соединявшей земли Киевской Руси, а затем Галицко-Волынского княжества со странами Центральной и Западной Европы.

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На протяжении веков эта улица меняла названия, отражая исторические события и влияние разных эпох, однако всегда оставалась важным экономическим, культурным и транспортным центром. В сети обнародовали уникальные архивные фотографии.

Одно из самых древних фото улицы Хмельницкого: в центре кадра – синагога "Темпль", а справа можно увидеть церковь Святого Николая. Это изображение, сделанное Юзефом Эдером в 1860-х годах, является подлинным историческим сокровищем.

Когда в XVIII веке Галичина стала частью Австрийской империи, улица получила название Жовковская, поскольку она вела в город Жовква. В 1936 году ее переименовали в честь коронного гетмана Станислава Жолкевского, а в декабре 1944 она получила современное название – в честь гетмана Богдана Хмельницкого.

В начале улицы расположена площадь, еще с княжеских времен являвшаяся важным центром городской жизни. В средневековье здесь бушевала торговля, а также принимались важные решения. Со второй половины XIX века и до 1941 года на этой площади возвышалась синагога прогрессистов – Темпль. Сегодня эта местность называется Старый Рынок.

Еще во времена князя Даниила Галицкого эта территория носила ремесленный характер, а среди ее обитателей было много армянских мастеров. В средневековье Жовковская улица входила в Краковский пригород, где преимущественно проживали представители низших социальных слоев. Эта тенденция сохранялась и в последующие столетия, поскольку именно здесь сосредотачивалось большое количество производственных предприятий.

Улица традиционно имела высокую долю еврейского населения, до Второй мировой войны играла значительную роль в культурной и экономической жизни города.

Древний Волынский путь хранит следы веков – здесь расположены некоторые из старейших храмов Львова: княжеская церковь Святого Николая, монастырь Святого Онуфрия и церковь Параскевы Пятницы.

Монастырь Святого Онуфрия известен тем, что здесь похоронен первопечатник Иван Федоров. Первоначально его могила была расположена на монастырском дворе, но в XVIII веке надгробие перенесли в церковь.

Также на этом участке расположена железнодорожная станция Пидзамче.

На рубеже XIX-XX веков здесь располагалось одно из известнейших львовских предприятий – фабрика ликеров Бачевских, основанная в 1782 году. Она снабжала продукцией даже императорский двор. Ее основные мощности находились именно на улице Богдана Хмельницкого, где сегодня находится предприятие "Алмазинструмент".

При всех переменах улица Богдана Хмельницкого и сегодня остается важной промышленной и транспортной ячейкой города, сочетая историческое наследие с современным ритмом жизни Львова.

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