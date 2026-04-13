Поражение Орбана изменило все: что теперь будет с 90 млрд евро от ЕС для Украины

Кипр, который в нынешнем полугодии председательствует в Европейском совете, намерен завершить выделение Украине 90 млрд евро в рамках репарационного займа и ввести 20-й пакет санкций против России. Обе задачи стали более реальными после смены пророссийской власти в Венгрии.

Об этом официальный представитель Кипра заявил 13 апреля журналистам в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина". Оба вопроса будут вынесены на обсуждение на ближайшем Комитете постоянных представителей.

"Как отмечалось ранее, нашей целью как президентства остается как можно скорее завершить как пакет займа Украине на 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций. Мы намерены внести это в повестку дня Комитета постоянных представителей как только позволят условия, с целью быстрого завершения рассмотрения обоих дел", – заявил представитель государства.

Аналогичного мнения придерживаются и в Берлине. По словам представителя федерального правительства Германии, у Фридриха Мерца надеются, что результаты выборов в Венгрии существенно ускорят принятие займа, сообщает Reuters.

"Это голосование означает надежду, что помощь Украине может быть предоставлена очень быстро. Правительство Германии над этим уже работает и поэтому с нетерпением ждет быстрого формирования правительства в Венгрии", – говорится в заявлении.

13 января стало известно, что партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокировал предоставление Украине кредита и введение очередного санкционного пакета Евросоюза (ЕС), проиграла на парламентских выборах. По результатам подсчета 98,93% голосов более половины мест в парламенте достанется оппозиционной политсиле "Тисе" Петера Мадьяра, что дает ей право сформировать правительство большинства.

Что предшествовало

На декабрьском саммите Совета Евросоюза было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины (а значит не будут участвовать в программе).

Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом.

В январе Европарламент одобрил предоставление указанного кредита. Но Венгрия заблокировала это решение, даже несмотря на то, что не участвует в помощи Украине.

Причиной стало то, что российский беспилотник повредил нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть через Украину поставляется в Венгрию и Словакию. Виктор Орбан обвинил Украину в умышленном затягивании ремонта трубопровода, после чего заблокировал не только заем, но и 20-й пакет санкций ЕС против России.

ранее о выделении кредита заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Несмотря на то, что Венгрия блокировала решение, дипломат выразила уверенность в том, что этого все же удастся достичь.

