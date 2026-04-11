Видимое невидимое – Гуцульщина: вышла новая серия проекта OBOZ.UA об Украине и украинцах. Видео

В новой серии проекта OBOZ.UA об Украине и украинцах "Видимое невидимое" главный редактор издания Леся Гасич посетила Ивано-Франковскую область, в самое сердце Гуцульщины. Здесь она познакомилась – и знакомит нас – с традициями страны и чрезвычайными людьми. В частности, это семья Романюков, где знают секреты настоящего "танцующего" бануша, это отец Иван Рыбарук и его семья, которые знают, что значит "греть деда" на поминках и предпочитают познакомить весь мир с уникальной художницей Параской Плиткой-Горицвет.

Программа OBOZ.UA "Видимое невидимое " – это проект обо всем украинском: обычаи, сооружения, блюда, традиции и тому подобное. Но прежде всего, это рассказы о людях, которые эти традиции берегут, восстанавливают и передают следующим поколениям.

Настоящие голубцы

Любой регион Украины является уникальным – своими людьми, традициями, и даже блюдами. И это не преувеличение. Параскева Романюк из села Топильче известна на весь регион своим душистым гуцульским хлебом, который ее семья выпекает более 26 лет. Каждый день сотни буханок, потому что хлеб надо всем, и все знают, что за выпечкой надо не в магазин, а в семью Романюков.

Илибануш – национальное украинское блюдо, но в карпатском регионе готовится из кукурузной крупы. Причем настоящий гуцульский бануш готовится исключительно на сметане, без добавления масла.

Или гуцульские голубцы.

"Их готовят из квашеной капусты, с кукурузной крупой и салом – много сала. Ее надо 8 часов в печи тушить, чтобы она была мягкая, чтобы голубцы были вкусные. Они не с рисом, а именно с кукурузной крупой. И там сало (солонина, как у нас говорят), много сала. Его надо и в середину покрошить и еще закладывать сверху", – рассказывает хозяйка.

Как она говорит, действительно, приготовление этого блюда займет много времени ("надо немножко поработать"), однако эти голубцы того стоят.

Поэтому как правильно приготовить такие маленькие и такие вкусные голубцы, почему бурышник требует не сыра, а брынзы, и как правильно варить бануш, смотрите сами.

Как греть деда

Криворивня – обычное необычное село (как и подавляющее большинство других украинских поселков) в Верховинской общине. Здесь отец Иван Рыбарук рассказал о традициях к Пасхе.

"Предпасхальная неделя. У нас есть такая традиция – поминовения умерших. Называется "греть деда", или "ходить на кукуцы". Что это значит? "Греть деда" – это вспоминать об умерших. "Ходить на кукуцы" – это детки, школьники ходят по домам (обычно это среда и четверг), здороваются, напоминают о том, что через три дня Пасха. И им дают – теперь это сладости, печеньки, или что-то такое. А когда-то это были кукуцы", – рассказывает священник.

Суть в том, что когда детям давали эти сладости, то говорили:"Пусть Бог примет за души умерших".

А упомянутый кукуц – это такая выпечка в форме пряника с крестиком сверху. Когда-то он был только пресный, хотя сегодня делают и сладким. Так или иначе, "такая добрая традиция есть – "греть деда".

Русскаямирные динозавры

"Что на самом деле очень болит, так это "русскоязычие" и "русскомирность". И здесь надо ждать, чтобы они вымерли, как динозавры. Они должны просто вымереть – просто ничего другого нет. Поэтому пусть умрут по воле Божьей – чтобы нам не мешали (что они сейчас так интенсивно делают) работать и строить Украину. Но мы пробуждаемся. И еще есть надежда – надежда на молодежь", – говорит отче.

И с ним нельзя не согласиться

Дочь кузнеца

Параска Плитка-Горицвет (Горицвет – ее художественный псевдоним) родилась в марте 1927 года именно здесь, на Франковщине. Это известная гуцульская художница, фотограф, писательница, сказочница и народный философ. Девочка родилась в семье кузнеца.

Довольно показательно – в отличие от "русских", украинские кузнецы обычно были довольно образованными людьми. Например, отец Параски знал несколько языков. Не удивительно, что и девочка только после четырех классов советской школы самостоятельно добралась до Германии, чтобы поступить в университет.

Но вместо учебы девушка попала на службу в немецкую семью, где страдала от унижений. Не выдержав, Параска сбежала на Родину, авернувшись в Криворивне, присоединилась к национально-освободительному движению, стала связной УПА.

Музей Параски Горицвет

Всю жизнь Параска хорошо пела и играла на различных музыкальных инструментах, которые сама изготавливала, самостоятельно освоила фотографирование и печать фотографий. Фотографировала художница окружающие пейзажи, церковные обряды, сельские будни и портреты односельчан. Фотографии раздавала людям, поэтому почти в каждом доме в Криворивне можно увидеть работы Параски.

А в отдельной – собрание работ Параски. Это теперь музей народной философини.

Иван Зеленчук, который еще юношей познакомился с Параской и стал свидетелем ее уникальной жизни, а еще и во многом влиял на ее творчество, теперь занимается этим музеем.

"Юношей узнал, что есть такая женщина в Криворивне – что-то постоянно пишет и так ведет себя странно, что все удивляются. Узнал в 75-м году, и когда я к ней пришел, то рассказал о себе, о своей семье. Она меня нормально приняла, как своего человека. А я – увидел, что она действительно особенная. Она не могла, чтобы не писать, не рисовать постоянно, скульптуры лепить или молиться и т.д.", – рассказал он.

Эстафета духа

Директор этого музея – Павел Рыбарук, сын священника Ивана Рыбарука, – мечтает, что когда-то весь мир будет знать о Параске Горицвет.

"Наверное, есть что-то такое, что нельзя за деньги купить. Есть эстафета духа. Это просто связь человека и его родной земли. И надо знать себя, начинать надо с того, что ты знаешь себя. Так и начинается этот широкий украинский диалог", – говорит он.

Да, сегодня в Украине свирепствует страшная война с российскими оккупантами. Но и в это, довольно сложное для государства время, "изучать, интересоваться и практически жить" историей нашей страны и ее людей – "это наш долг", считает Павел.

"Наши люди уже научились, умеют жить, стиснув зубы. Но все это требует какого-то огромного душевного ресурса. И, наверное, он у нас есть – именно через нашу память", – говорит юный глава музея Параски Горицвет.

Напомним: OBOZ.UA начал новый проект "Видимое невидимое" об Украине – о наших обычаях, сооружениях, блюдах, традициях, памятниках. И прежде всего о людях – мы будем рассказывать о гражданах, которые лелеют украинскую культуру и возрождают забытые обычаи.

А начали мы с Полтавщины, с села Бодаква Миргородского района. Как жать пшеницу, вязать дидухов и т.д., здесь вам покажет редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

