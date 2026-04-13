Украинцам придется платить больше: как подорожал ремонт квартир в 2026 году

В 2026 году ремонт квартир в Украине значительно подорожал – базовые работы стартуют от 9 тысяч грн за м², а в новостройках бюджеты часто превышают 22 тысячи грн за квадрат. Основными причинами стали подорожание материалов, дефицит мастеров и высокий спрос, из-за чего финальные расходы часто значительно превышают первоначальные расчеты.

Об этом рассказала эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу. По ее словам, старые ориентиры в 5-7 тысяч гривен за квадратный метр больше не работают, ведь рынок давно вышел на совсем другой уровень расходов. По состоянию на сегодня реальные бюджеты выглядят так:

от 9 до 14 тысяч грн/м²; средний уровень – 15-19 тысяч грн/м²;

– 15-19 тысяч грн/м²; качественный ремонт от 22 до 30 тысяч грн/м² и выше.

И это только стоимость работ и материалов без мебели, техники или декора. В итоге финальная сумма часто оказывается значительно больше, чем планировалось на старте. Самым дорогим вариантом остается ремонт в новостройках без отделки. В таких квартирах фактически нужно сделать все с нуля:

провести электричество;

установить сантехнику;

выровнять стены и пол;

выполнить все черновые и чистовые работы.

В итоге даже без дизайнерских решений бюджет стартует от 16-22 тысяч гривен за квадратный метр. Если же квартиру готовят под аренду или продажу, расходы могут вырасти до 22-26 тысяч грн/м² и более – особенно если нужно сделать жилье "под ключ".

Спрос на загородное жилье в Украине также стремительно вырос. По словам обозревателя Виктории Берещак, интерес к старым домам в селах увеличился минимум на 35%. Однако ремонт там тоже не всегда дешевый:

базовое обновление – 200-400 долларов за м²;

капитальная реконструкция – 400-800 долларов за м².

Например, ремонт небольшого дома площадью 50 м² может стоить от 10 до 20 тысяч долларов – минимальные работы и от 20 до 40 тысяч долларов – полноценная реконструкция. Подорожание ремонта это результат сразу нескольких факторов:

дефицит мастеров: часть специалистов выехала за границу или работает на восстановлении страны, поэтому найти бригаду стало сложнее;

отложенный спрос: после зимы многие люди одновременно начали ремонты, что перегрузило рынок и еще больше подняло цены.

Рост стоимости ремонта уже влияет на поведение покупателей. Все больше людей выбирают квартиры с готовым ремонтом и не хотят тратить время и нервы на строительные работы. Такое жилье продается быстрее и с меньшим торгом.

Впрочем, есть нюанс, что даже дорогой ремонт не всегда окупается полностью. В среднем рынок возвращает лишь 50-70% вложенных средств. Но для владельцев это часто оправдано, ведь позволяет быстрее продать или сдать жилье.

Эксперты прогнозируют, что цены на ремонт вряд ли существенно снизятся в ближайшее время. Дефицит рабочей силы, высокая стоимость материалов и стабильный спрос продолжат давить на рынок.

