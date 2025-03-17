Какими были достопримечательности Львова в 30-40-х годах ХХ века: редкие фото

Львов – один из самых древних и колоритных городов Украины. Его улицы, храмы и площади помнят правление князей, королей и австрийских императоров. В течение столетий город оставался важным центром науки, искусства и национального движения.

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Львов середины прошлого века можно увидеть на ретро-фотографиях, сохраняющих атмосферу того времени. Издание "Фотографии старого Львова" поделилось снимками исторических памятников, где доминируют культовые сооружения города. Оригиналы этих фотографий хранятся в Институте искусств Польской академии наук.

Основателем Львова традиционно считается король Даниил, назвавший укрепленное поселение в честь своего сына Льва. Впервые Львов упоминается в Галицко-Волынской летописи 1256 года. В тот период город состоял из Высокого замка, королевской резиденции (Низкого замка) и укрепленного подола, расположенного в пределах современной площади Старый Рынок.

В 1272 году сын Даниила, князь Лев I, способствовал дальнейшему развитию города и определил территории для вновь прибывших общин: армянско-татарскую – на севере, еврейскую – на юге. В том же году он перенес столицу Галицко-Волынского государства из Холма во Львов.

В 1356 году король Казимир III сместил административный центр к югу от первоначального княжеского поселения.

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Львов вошел в состав Габсбургской монархии, став центром Королевства Галиции и Лодомерии. Австрийские власти ввели изменения в городское хозяйство, а в 1777–1820 годах были разобраны городские укрепления.

В городе строились новые кварталы в стиле классицизма, активно развивались наука и культура. Были открыты два театра, реорганизован Университет и основана Политехника. Именно во Львове изобрели керосиновую лампу, запустили первый в мире воздушный шар на жидком топливе и построили первый железобетонный мост в Европе.

В 1848 году, во время Весны народов, польские патриотические круги подняли восстание, а украинское население создало свои репрезентативные органы. В конце концов, Вена предоставила автономию Королевству Галиции и Лодомерии, что способствовало экономическому и культурному росту города. Львов стал центром украинского и польского национальных движений, поскольку австрийские законы были более либеральными, чем в соседних России и Пруссии.

Во время Первой мировой войны (1914–1915) город оказался под контролем Российской империи, став административным центром Галицко-Буковинского генерал-губернаторства. В 1918 году украинцы Львова поддержали создание Западно-Украинской Народной Республики, что стало поводом к польско-украинской войне, которая завершилась присоединением Галиции к Польше.

В межвоенный период Львов оставался культурным и научным центром. Однако в то же время проводилась дискриминационная политика в отношении украинского населения, что вызвало рост националистического движения.

В 1939 году, согласно пакту Молотова-Риббентропа, Львов вошел в состав Советского Союза. В 1941 году город был оккупирован нацистской Германией, что повлекло за собой репрессии против украинцев, поляков и еврейского населения.

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