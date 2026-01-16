Зимние Сумы во времена оккупации: в сети показали фото

Город Сумы расположен на живописных берегах реки Псел в месте ее слияния с Сумкой, занимая стратегическое положение на северо-востоке Украины. Основанный в 1652 году как казацкая крепость, он прошел путь от славного полкового центра до упадочного уездного городка.

Настоящий расцвет пришел в Сумы благодаря меценату Ивану Харитоненко, который превратил край в настоящую "сахарную столицу" Европы. Сегодня это современный областной центр с населением более 270 тысяч человек, который за свою историю пережил немало трансформаций и испытаний.

Город известен своими уютными улочками и неофициальным статусом "города роз", который закрепился за ним во второй половине прошлого века. Важное значение Сум подчеркивается развитой сетью автодорог и железнодорожных линий.

Недавно внимание общественности приковала серия архивных фотографий, опубликованная в тематическом сообществе "Сумы – история города" в Facebook. Черно-белые кадры демонстрируют заснеженные улицы и архитектуру 40-х годов прошлого века, когда город находился под контролем немецких войск. Эти кадры позволяют увидеть быт оккупированного населенного пункта, который стал частью болезненной памяти Второй мировой войны. Фотографии зафиксировали вид городских локаций, часть из которых была изменена или разрушена во время боевых действий.

До начала военных действий, в 1930-х годах, Сумы активно развивались под советским управлением как областной центр. Тогда в городе закладывались основы будущей индустрии, открывались учреждения культуры, театры и музеи, в частности педагогический институт. Однако этот период был омрачен трагедией Голодомора 1932-1933 годов, который унес тысячи жизней местных жителей. Военная оккупация началась для сумчан 10 октября 1941 года, когда после отступления советских подразделений в город вошел вермахт.

Период немецкого контроля длился до сентября 1943 года, после чего начался длительный путь восстановления разрушенной инфраструктуры. Вторая половина XX века стала для Сум временем большого строительства, когда в сжатые сроки было возведено более 85 тысяч квадратных метров жилья. В это время город окончательно закрепил за собой статус крупного индустриального хаба, где успешно заработали химические, насосные и приборостроительные заводы. Возрождение охватило и культурную сферу: возобновили работу филармония, музыкальные школы и многочисленные библиотеки.

Развитие промышленности сопровождалось появлением новых социальных объектов, которые стали знаковыми для жителей. В частности, в 1960-х годах был построен хлебокомбинат и стадион "Авангард", который стал главной спортивной ареной города. Промышленный бум продолжался вплоть до конца 1980-х годов, когда была запущена мощная камвольно-прядильная фабрика. Эти этапы превратили Сумы из казацкой крепости в современный многофункциональный мегаполис.

История Сум – это пример устойчивости, где казацкий дух сочетается с индустриальной мощью и красотой природы. Прошлое в 40-х годах остается тяжелым уроком, но одновременно является частью фундамента, на котором построена современная жизнь. Важно помнить, что именно через такие исторические исследования формируется идентичность общества независимой Украины.

