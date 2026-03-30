Плавали даже автобусы: в сети показали наводнение в Днепре 50 лет назад. Фото

В 1960-70-е годы город Днепр активно развивался. Побочным результатом скоростного развития становилось то, что инфраструктура не всегда успевала справляться с нагрузкой.

В определенные периоды это вызывало серьезные подтопления. Как они выглядели, показали в Facebook-сообществе "Днепр". На архивные кадры попало наводнение 1977 года, к которому привели ливни.

Во время сильных осадков в тот период вода не успевала отводиться, накапливалась на проезжей части и во дворах, что и приводило к подтоплениям. Больше всего страдали участки с естественными понижениями рельефа.

Ситуацию осложняло и то, что уровень воды в реке Днепр зависел от работы водохранилищ, в частности Днепровского водохранилища. Хотя такие события не имели масштаба большой стихийной катастрофы, для жителей они создавали массу неудобств. Как видим на снимках, "плавали" тогда не только легковые авто, но даже целые автобусы.

Стоит учитывать, что в советское время подобные инциденты редко получали широкую огласку, поэтому информация о них сохранилась преимущественно в виде фотографий и воспоминаний очевидцев. Именно поэтому такие кадры сегодня имеют особую ценность: они не только показывают последствия непогоды, но и напоминают, каким был город в период активного развития и с какими вызовами он тогда сталкивался.

