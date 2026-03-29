Каким был Татаров много лет назад: архивные фото

Татаров – одно из самых живописных сел украинских Карпат, куда едут за пейзажами, тишиной и горным воздухом. Но за современным туристическим образом стоит давняя история, которая началась задолго до появления отелей и курортной инфраструктуры.

Это село не раз меняло название, пережило разные государства, войны и политические эпохи. Архивные фотографии позволяют увидеть Татаров таким, каким он был много десятилетий назад.

Татаров расположен в долине реки Прут, в пределах Карпатского национального природного парка. Первое письменное упоминание о селе датируется 1651 годом. Известно, что сначала оно называлось Прутец, позже – Белзец, а уже в 1673 году получило современное название.

Происхождение названия Татаров окончательно не выяснено. По одной из версий, оно может быть связано с татарами, которые, по отдельным источникам, появлялись на этих землях еще в XIII веке. В то же время точно подтвержденных данных об этом нет. Существуют и местные предания: по одному из них, жители села смогли отразить нападение врагов после того, как их вовремя предупредил местный парень. Другая легенда гласит, что на этих землях поселялись пленные татары.

На время первого письменного упоминания Татаров входил в состав Речи Посполитой. Местные жители преимущественно занимались земледелием и скотоводством, что было типичным для горного края. Из-за удаленности от крупных торговых центров развитие села длительное время оставалось медленным.

В XVIII–XIX веках Татаров стал известным как место отдыха и лечения. Сюда приезжали состоятельные люди из Кракова, Львова и Вены, которых привлекали местный климат и чистый воздух. Особенно село ценили как место, где лечили туберкулез и другие болезни дыхательных путей.

В конце XIX века эти земли были в пределах Австрийской империи. В это время в Карпатах начала постепенно развиваться инфраструктура: появлялись дороги, мосты и железная дорога. Впрочем, горная местность и в дальнейшем затрудняла экономическое развитие Татарова.

Во время Первой мировой войны село оказалось в зоне боевых действий и стало частью фронтовой линии. В советский период Татаров переименовали в Кременцы – в честь советского военного, который погиб здесь в 1944 году. Историческое название селу вернули уже после обретения Украиной независимости.

Сегодня Татаров развивается как туристический центр. Здесь работает немало гостиниц, ресторанов и частных усадеб, а архивные фотографии только усиливают интерес к его прошлому.

