Лубны 100 лет назад: в сети показали уникальное фото

Лубны – один из древнейших городов Полтавщины, известный из летописей еще с X века. В казацкую эпоху они были полковым городом, а в XIX веке стали уездным центром Полтавской губернии. А уже в начале ХХ века город постепенно начал приобретать современный вид.

Каким он был примерно 100 лет назад, показало Facebook-сообщество "Лубны". На снимке изображена бытовая сцена водопоя на реке Сарны, которая пересекает город. В кадре изображен мужчина, который загнал лошадь на мелководье и набирает воду в бочку.

На фоне видны приземистые одноэтажные здания. Жилая застройка Лубен в начале ХХ века действительно была преимущественно малоэтажной. Основную массу составляли одноэтажные деревянные или кирпичные дома с верандой, крыльцом и садиком во дворе. Такие усадьбы формировали целые кварталы вокруг центра.

В более богатых районах и ближе к главным улицам появлялись двухэтажные жилые дома мещан и купцов — кирпичные, с симметричными фасадами, лепниной, карнизами, иногда с элементами модерна. Планировка была практичной: несколько комнат вдоль улицы, хозяйственные помещения во дворе, флигели и кладовые. Именно эта тихая, усадебная застройка и задавала Лубнам сто лет назад ощущение неспешного, "домашнего" города.

В начале ХХ века архитектура Лубен сочетала черты позднего классицизма, эклектики и кирпичного модерна, характерных для уездных городов тогдашней Украины. Центральные улицы застраивались двухэтажными каменными домами с магазинами на первом этаже и жильем наверху, рядом с которыми стояли одноэтажные усадьбы мещан и купцов. Важное место в городском пространстве занимали церкви, земские и учебные здания, выполненные в сдержанных формах без чрезмерного декора, но с четкими пропорциями и вниманием к деталям. В целом город имел упорядоченный, спокойный вид типичного уездного центра с выразительным локальным характером.

