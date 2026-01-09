Во Львове раньше ездил конный трамвай: в сети показали историческое фото

Транспортным символом Львова, безусловно, является трамвай. Его история насчитывает почти полторы сотни лет и начиналась вовсе не с электрических вагонов, которые сейчас эффектно курсируют по центру города.

Видео дня

Львовский трамвай в самом начале был конным. О нем решили напомнить члены Facebook-сообщества "Львов древний – фото, видео и истории". В нем опубликовали снимок одного из последних вагонов, ездивших на конной тяге. Кадр был сделан в 1908 году.

В целом история общественного трамвая во Львове началась в 1880 году. Именно тогда 3 мая по городу началось движение конного трамвая – первого на территории современной Украины. Реализация проекта стала возможной после конкурса, объявленного магистратом, и заключения соглашения с триестинской компанией. Трамвайные вагоны, запряженные лошадьми, курсировали по улицам на дубовых рельсах с шириной колеи 1 метр, а средняя скорость составляла около 6 км/ч. Конный трамвай быстро стал важным видом транспорта в городе Льва.

Однако, довольно скоро городские власти решили последовать за развитием технологий, поэтому в 1893 году объявили тендер на строительство электрического трамвая и электростанции для него. Венской фирме "Сименс & Гальске" понадобилось всего несколько месяцев на все необходимые работы, и первый вагон на электрической тяге выехал на улицы города 31 мая 1894 года. Он ходил от главного вокзала до Краевой выставки.

Впрочем, вытеснить конные маршруты удалось не сразу. Оба вида трамваев курсировали по Львову одновременно вплоть до 1908 года. Именно тогда все конные линии были окончательно переведены на электрическую тягу.

Ранее OBOZ.UA публиковал историческое фото Львова, сделанное в XIX веке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.