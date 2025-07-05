Какой была Винница во время освобождения от оккупантов: старые фото

20 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили Винницу от немецко-фашистских оккупантов. События стали частью Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, в ходе которой продолжались боевые действия в черте города с 16 по 20 марта включительно.

Видео дня

Винница претерпела значительные разрушения, часть которых была результатом целенаправленного уничтожения объектов перед отступлением. В сети появились архивные фото той исторической эпохи.

20 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта к 19:00 полностью заняли город, освободив также близлежащие села. Но за этой сухой строкой из сводки Совинформбюро стояли дни ожесточенных боев, большие потери, сожженные здания и превращенная в руины старая Винница.

Несмотря на то, что направление не было главным для советского командования, Проскуровско-Черновицкая наступательная операция имела важное стратегическое значение: контроль над городом открывал путь на запад. Старая часть города была освобождена в течение двух дней, после чего войска начали подготовку к зачистке западной части города.

В журнале боевых действий за 19 марта 1944 года записано: "Отходя из Винницы, противник взорвал и поджег заводские сооружения и ряд жилых домов. С 14 до 16 часов были слышны сильные взрывы, видно несколько очагов пожаров".

Краевед Николай Бабадженян объяснял ожесточенность боев и большие потери немцев тем, что Гитлер объявил концепцию городов-крепостей: гарнизоны должны были держать оборону до последнего.

"Немцы считали Винницу важной транспортной развязкой. Гарнизон должен был сдерживать наступление, даже если это означало полное уничтожение. В результате – практически весь немецкий гарнизон был уничтожен. Это было грандиозное хаотичное отступление", – рассказал Бабадженян.

По его словам, технику бросали просто на дорогах. Барское шоссе было завалено машинами в пять рядов. Из огромной танковой армии вышло лишь несколько единиц техники.

Также OBOZ.UA публиковал фотографии Львова послевоенной эпохи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.