Каким был Львов после Второй мировой войны: архивные фото

Львов – один из самых древних и красивых городов Украины. Основанный в XIII веке князем Данилом Галицким, Львов быстро стал важным торговым и культурным центром Восточной Европы. Первое упоминание датируется 1256 годом. Город был назван в честь сына короля Даниила – Льва. Благодаря выгодному географическому положению на пересечении торговых путей Львов быстро развивался и рос.

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В течение своей истории город находился под властью разных государств: Польши, Австро-Венгрии, Российской империи и Советского Союза. В сети обнародовали архивные фотографии города периода середины XX века.

В начале XX века Львов, тогда находившийся в составе Австро-Венгрии, переживал период экономического и культурного подъема. Город был известен своими архитектурными достопримечательностями, университетом и культурными событиями. Львов также являлся важным центром украинского национального движения.

После распада Австро-Венгрии город стал частью Польши.

По пакту Молотова-Риббентропа Львов, как и вся Галичина, должен был войти в состав СССР. Однако из-за определенного несогласования 12 сентября 1939 года Вермахт начал осаду города. Уже 19 сентября к окрестностям Львова подошли советские войска, и 20 сентября немецкая армия покинула город.

30 июня 1941 года Львов снова оккупировали нацисты. В тот же день на площади Рынок Українські Національні Збори провозгласили Акт восстановления Украинского Государства, не спрашивая разрешения немцев. Это стало началом массовых репрессий против украинцев.

1 августа 1941 года во Львове была создана администрация дистрикта Галичина.

В 1943 г. нацисты истребили львовское гетто.

27 июля 1944 года Красная армия вернулась во Львов.

В 1946 году, согласно соглашению между СССР и Польшей, большинство польского населения покинули Львов и Галицию. Прибыли переселенцы из России, русскоязычные евреи и украинцы из восточных регионов. Украинцев-лемков, переезжавших из Польши, расселяли в отдаленных районах Западной Украины или еще дальше. В результате, этнический состав Львова снова претерпел изменения, и в городе все чаще можно было услышать русский язык.

В послевоенный период в городе построили несколько промышленных гигантов: Львовский автобусный завод, Львовхимсельмаш, Авиаремонтный завод, Танкоремонтный завод, Электрон, Кинескоп, Полярон и другие.

В 1950-х и особенно в 1960-х годах Львов испытывал острую потребность в рабочих кадрах, что повлекло за собой массовое переселение жителей окрестных сел в город. В этот период были построены большие жилые массивы, такие как Южный, Серебристый, Сихов, Рясне, Майоровка, Збоища и другие.

На основе факультетов Львовского университета, политехники, консерватории и образовательных учреждений, оставшихся со времен Польши и Австро-Венгрии, было открыто несколько новых высших учебных заведений. Среди них педагогический (который в 1960 году перевели в Дрогобыч), медицинский, лесотехнический, сельскохозяйственный и зооветеринарный институты. Также появились Институт прикладного и декоративного искусства, Украинский полиграфический институт и Институт физической культуры.

В первые два десятилетия после войны активно обсуждались планы нового вида Львова, который должен был соответствовать статусу регионального центра УССР. Город стал настоящим вызовом для советской власти из-за своей уникальной "европейственности", существенно отличавшей его от других советских населенных пунктов с типичной застройкой.

Узкие улочки создавали трудности для движения грузового транспорта, промышленные зоны были хаотически расположены среди жилых кварталов, ощущалась нехватка магистральных дорог, а рост населения лишь усугублял ситуацию. В отличие от большинства других городов, попавших под советскую юрисдикцию после войны, у Львова не было четко определенного плана застройки. Это противоречило советским стандартам, поэтому власти стремились изменить город, сделав его похожим на типичные советские промышленные центры.

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