Какой была Винница в 70-х: архивные фото: архивные фото

1970-е стали для Винницы периодом интенсивного развития, урбанизации и масштабной перестройки. Город постепенно восстанавливался после Второй мировой войны и формировал новую индустриальную и социальную реальность советской эпохи.

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В сети обнародовали архивные фото того времени. После восстановления 1950-60-х годов, в 70-х Винница стремительно превращается в крупный промышленный центр.

Винница 1970-х – это уже город с развитой трамвайной сетью. Именно в это время активно прокладывали новые маршруты, обновили парк вагонов.

Также появляются типичные советские автобусы ЛАЗ, которые связывали окраины с центром. Центр Винницы постепенно модернизируется. Это также период типичного советского уничтожения исторических зданий и памятников.

На окраинах строили целые заводские микрорайоны с типовыми пятиэтажками.

На архивных фото 70-х – сочетание довоенной архитектуры Винницы с его новым советским фасадом. Рядом с модернистскими сооружениями, такими как Дом офицеров или обком партии, еще сохраняются старые виллы, православные храмы, руины довоенных усадеб. Но их становится все меньше: многим из них не суждено было пережить новую идеологическую политику.

Также OBOZ.UA рассказывал об истории Винницы и публиковал уникальные архивные фото столетней давности.

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