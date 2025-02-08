Какой Винница была более 100 лет назад: город не узнать на старых фото

Винница – город на берегах Южного Буга. По одной из версий город был основан в 1363 году литовским князем Ольгердом, который подарил эти земли своим племянникам, князьям Кориатовичам. Именно они построили здесь первую деревянную крепость, вокруг которой выросло поселение.

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Первое письменное упоминание о Виннице датируется 1385 годом в документе, подписанном польским королем Владиславом Ягайло. В этом документе город упоминается под названием "Венича". На протяжении своей истории Винница находилась в составе разных государств, таких как Великое княжество Литовское, Польское королевство, Российская империя. Это повлияло на культурное и экономическое развитие города. В сети обнародовали уникальные архивные фото Винницы.

В XVI-XVII веках Винница стала важнейшим торговым и ремесленным центром. В городе были построены каменные храмы, которые сохранились до наших дней.

В середине XVII века Винница была частью Польши, а после национально-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого в 1648 году перешла в Киевский полк. В этот период город стал важным торговым и административным центром.

В конце XVIII века после раздела Польши Винница попала под контроль Российской империи, став частью Подольской губернии.

Строительство Киево-Балтской железной дороги в 1871 году и открытие железнодорожного сообщения между Казатином и Здолбуновым стали важными факторами экономического подъема Винницы.

Город быстро превратился в ключевой экономический центр региона. Активно развивалась сахарная промышленность, в значительной степени благодаря инвестициям из Германии.

В последние десятилетия XIX века экономика Винницы выросла почти в три с половиной раза. Важную роль в застройке города, в частности, создании учебных заведений, театра, гостиницы и водонапорной башни, сыграл архитектор Григорий Артынов.

С началом Первой мировой войны в 1914 г. Винница стала административным центром Подольской губернии из-за приближения фронта к Каменцу.

После революций 1917 город вошел в состав Украинской Народной Республики.

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