Какой была старая Одесса: фото 70-х годов

Одесса в 1970-х годах сочетала в себе узнаваемую историческую архитектуру и советские новостройки. Уже были проложены трамвайные маршруты и широкие улицы. Продолжалась типовая застройка эпохи СССР.

Видео дня

В сети обнародовали архивные фотографии города. На фото того периода можно увидеть остановки общественного транспорта, промышленные районы, жилые кварталы и исторические здания, напоминавшие о старой Одессе.

Одесса – один из крупнейших украинских городов с древней и многослойной историей. Еще в античные времена на северо-западном побережье Черного моря существовали древнегреческие поселения. В разные периоды эта местность была связана с кочевыми народами, Великим княжеством Литовским и Османской империей, а поселение Хаджибей стало одним из предшественников современного города.

В конце XVIII века Одесса начала развиваться как важный порт, а в XIX веке стала одним из ключевых торговых центров Черноморского региона.

Особую роль в развитии города сыграл режим порто-франко, действовавший в 1819–1859 годах. Благодаря льготным условиям торговли Одесса быстро богатела, разрасталась и привлекала купцов, ремесленников, моряков и предпринимателей из разных стран. Именно тогда формировался ее космополитический характер, который впоследствии стал одной из главных черт города.

В 1970-х годах Одесса уже была крупным советским городом, но сохраняла характерные черты старого портового центра.

На одном из снимков виден трамвай, движущийся по городской улице мимо остановки. За ним – промышленные сооружения, трубы и характерный городской пейзаж того времени.

Другое фото показывает жилой двор с многоэтажками, дорожками, молодыми деревьями и открытыми балконами. Это уже не парадная, туристическая Одесса, а обычная среда, в которой жили тысячи людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был мариупольский завод "Азовсталь" в 1980-е годы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.