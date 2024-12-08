В кадр попала стела 'Азовстали': каким был Мариуполь в 1980-х. Фото

Мариуполь до российской оккупации являлся ведущим центром промышленности. В настоящее время "Азовсталь" стала символом сопротивления украинского народа. В ходе тяжелых боев металлургический комбинат был разрушен русскими войсками.

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"Азовсталь" вскоре могла праздновать столетний юбилей. Решение о строительстве было принято 2 февраля 1930 года, а 7 ноября состоялось заложение фундамента первой доменной печи. В сети показали, каким был комбинат в 1980-х годах.

В 1935 году на "Азовстале" заработала первая в СССР 250-тонная мартеновская печь. Советский Союз стремился к рекордам, так что в 1939 году именно в Мариуполе был установлен мировой рекорд по производительности доменной печи в сутки – печь выдала 1614 тонн чугуна.

В годы Второй мировой рабочие "Азовстали" были эвакуированы, а 7 сентября 1943 года, во время отступления, немецкие войска взорвали почти все оборудование на заводе. В послевоенные годы построили новые прокатные цеха.

Новый этап развития предприятия начался с вводом в эксплуатацию толстолистового стана 3600 в 1973 году.

В 1981 году был запущен электросталеплавильный цех. В августе 1983 года, когда "Азовсталь" отметила 50-летие, подвели итоги: всего на комбинате было выплавлено 145,5 млн. тонн чугуна, 118,2 млн. тонн стали, 96,4 млн. тонн проката.

В годы независимости завод "Азовсталь" производил сертифицированную сталь, в том числе корабельную, по передовым технологиям. Было успешно освоено производство более 40 наименований новых марок стали.

Во время боев за Мариуполь 19 апреля 2022 года российские войска начали штурмовать "Азовсталь". Предприятие было практически полностью разрушено вражескими авианалетами.

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