Каким был Киев в 1970-х: интересные исторические фото

С точки зрения исторической перспективы 50 лет – это не так уж много. А вот с точки зрения жизни одного отдельного города, это может быть целая эпоха. И это убедительно доказывают винтажные фото Киева.

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В Telegram-канале "Киев Исторический" появилось несколько снимков, датированных 1970-ми годами. На них украинская столица выступает сразу в нескольких ипостасях – исторической, архаической и футуристической.

Киев исторический

Фото центральных улиц Саксаганского (выше) и Ивана Мазепы убедительно доказывают, что Киев всегда был настоящим мегаполисом. На них мы видим современный общественный транспорт – трамвай и автобус, а также припаркованные автомобили на фоне красивых высоких домов 19 и начала 20 века. При этом проезжая часть на этих улицах уже тогда была достаточно просторной, что было необходимостью для действительно важного города, которым был и остается Киев.

Киев архаичный

А это уже улица Воздвиженская, соединяющая Подол с верхним городом. На ней мы видим старые деревянные жилые дома в 1-2 этажа и узкую мощеную булыжником улицу. В Средние века здесь размещался ремесленный квартал. Впоследствии здесь селились небогатые горожане. Что хорошо видно по зданиям, которые сохранились до семидесятых годов. Сейчас на их месте выстроен современный район Воздвиженка, который любит креативная молодежь.

Киев футуристический

В семидесятые годы происходило бурное развитие Киева и активно развивались новые районы. Что хорошо видно по фото Оболони. На нем можно разглядеть немало типично советских панельных новостроек. А также модернистское стеклянное здание, в котором расположены общественные сервисы – ателье по пошиву одежды и столовая. Также в кадр попал вход в подземный переход, пересекающий широкую улицу Иорданскую. Правда, автомобилей в те времена здесь было немного – Оболонь еще не завершили строить и не полностью заселили.

Ранее OBOZ.UA показывал, каким был самый центр Киева в 1950-х годах.

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