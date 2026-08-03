Какими были старые Лубны: исторические фото попали в сеть

Лубны – один из древнейших городов Полтавщины, известный еще с 988 года как крепость на Посульской оборонительной линии. Но настоящий облик провинциального уездного города он приобрел именно в дореволюционную эпоху – в XIX и в начале XX века.

Видео дня

Именно в этот период здесь началось довольно интенсивное развитие города: появились больница, мужская и женская гимназии, сельскохозяйственная школа и, наконец, железная дорога. Как выглядели Лубны в период, когда приобретали эти черты, показало на старинных фотографиях Facebook-сообщество "Лубны. Инфо".

После того как в 1901 году через сонный провинциальный городок проложили железнодорожную линию, жизнь здесь значительно оживилась. К тому же уездный центр начали развивать за счет создания всех необходимых учреждений. Здесь организовали уездное земство, городскую думу с управой, полицию, суд. Именно земство финансировало школы, больницы и дороги – и именно поэтому здание земской управы было одним из самых важных в городе.

Здание земской управы

Земская управа была исполнительным органом уездного земства – учреждения, отвечавшего за местное самоуправление, медицину, образование и дороги. Здания земских управ обычно возводились во второй половине XIX века. Они служили одновременно административным центром и символом земской идеи самоуправления. Такую же роль выполняло это здание и в Лубнах.

Городская управа

Городская управа подчинялась городской думе и вела хозяйственные дела города – мощение улиц, торговлю, санитарный надзор, противопожарную охрану. Здания городских управлений в провинциальных городах Полтавщины строились преимущественно из кирпича в представительном стиле, что должно было подчеркивать статус городского самоуправления. К сожалению, в первоначальном виде здание не сохранилось.

Свято-Троицкая церковь

Хотя на этой фотографии указано, что это окружной суд, на самом деле главным ее элементом является пятикупольная Свято-Троицкая церковь. Деревянное здание Троицкой церкви стояло на этом месте до 1869 года, после чего в городе возвели белокаменный храм, который украшал и облагораживал центральную площадь города – Базарную. В новую церковь перенесли четырехъярусный резной иконостас, в ней устроили три престола. Церковь устояла в революционные годы, когда большинство лубенских храмов было уничтожено, но во второй половине 1930-х ее закрыли и разместили там экспозицию краеведческого музея. Впрочем, в 1960 году, когда по СССР прокатилась очередная волна борьбы с религией, церковь все же уничтожили. Официальным предлогом стала реконструкция центра города и строительство гостиницы. Пятикупольный белокаменный храм взорвали, и центральная площадь Лубнов навсегда лишилась своей архитектурной жемчужины.

Ранее OBOZ.UA показывал, каким был центр Ровно сто лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.