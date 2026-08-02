Каким было Ривне сто лет назад: архивное фото

Современная улица Соборная в Ривне – одна из старейших и красивейших в городе. Ее история – это история смены власти и эпох в самом городе.

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Окончательно эта улица сформировалась в XIX веке, когда стала главной городской артерией после прокладки Киево-Брестского шоссе. С тех пор здесь сосредоточивались торговля, административные учреждения, гостиницы и важные городские сооружения. Какой она была в период господства Второй Речи Посполитой, показали в Facebook-сообществе "Старый город. Ривне историческое". Опубликованная фотография была сделана до 1930 года.

Этот период пришелся на межвоенные 1921–1939 годы. Тогда главную городскую магистраль переименовали в улицу 3 Мая – в честь первой польской Конституции, принятой 3 мая 1791 года. Название имело не только географическое, но и символическое значение: оно подчеркивало польский государственный характер города в межвоенный период.

В то время улица 3 Мая оставалась центром городской жизни. Здесь велась оживленная торговля, жители Ривне приходили сюда прогуляться, назначали здесь встречи. Что, собственно, и видно на кадре. На здании слева видны рекламные вывески. Их много, что свидетельствует об активной деловой жизни. При этом по тротуарам прогуливается действительно немало людей.

Справа виднеются купола Свято-Воскресенского кафедрального собора. В честь него, а также костела святого Антония, который тоже расположен на этой улице, она получила своё современное название – Соборная. Также это название символизирует идею соборности украинских земель.

Сегодня она остается главной улицей Ривне. Здесь сосредоточены магазины, кафе, учреждения, городские мероприятия и туристические маршруты. Она сочетает историческую застройку с современным ритмом областного центра и остается одним из главных мест, где жители с удовольствием проводят время.

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