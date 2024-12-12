Каким Львов был почти 50 лет назад: редкие исторические фото
Львов всегда был одним из самых привлекательных для туристов городов Украины. Здешняя архитектура олицетворяет уникальное сочетание разных исторических эпох и культурных влияний.
Испортить вид Львова не смогли даже полвека пребывания под советской властью. И об этом ярко свидетельствуют фотографии того периода. Как пишет издание "Фотографии старого Львова", недавно проект Lodomeria нашел целый альбом неизвестных ранее кадров.
Все они были сделаны в 1976 году – в самый разгар советского застоя. Фото удалось найти в архивах Польской библиотеки в Париже.
Город на них выглядит необычно пустым – на улицах почти нет людей. К тому же иногда встречаются артефакты советской эпохи, такие как транспаранты с коммунистическими лозунгами и характерные вывески.
Кроме того, в объектив фотографа попало очень мало автомобилей. На тот момент автотранспорт не был распространен в городе – львовяне передвигались в основном пешком.
Тем не менее, это все тот же Львов, которым его знают и любят множество украинцев. Несмотря на мрачную советскую атмосферу, он сохраняет присущий ему шарм старинного города с богатой историей.
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