Каким был Львов в XIX веке: редкие снимки

Старые фотографии позволяют увидеть знакомые города в совершенно ином свете. Особенно интересно рассматривать Львов конца XIX века, когда город стремительно менялся, развивался и постепенно приобретал черты крупного европейского центра.

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В цифровом архиве Национальной библиотеки Польши Polona хранится серия редких фотографий Львова 1894 года. На них можно узнать храмы, парки, улицы и сооружения, которые и сегодня остаются важной частью городского пространства.

Среди запечатленных достопримечательностей – ансамбль Успенской церкви с башней Корнякта и часовней Трех Святителей. На старой фотографии можно рассмотреть не только архитектурные детали, но и окрестности храмового комплекса более 130 лет назад.

Фотографии взяты из альбома, связанного с львовским издателем Яном Бромильским, жившим в 1855–1909 годах. Согласно каталогу Polona, издание появилось во Львове не позднее 28 сентября 1894 года и содержало 17 фототаблиц размером 16 на 22 сантиметра.

Одним из самых интересных кадров является тогдашняя улица Карла Людвига. Сегодня на этом месте расположена нечетная сторона проспекта Свободы – одна из самых известных частей центрального Львова.

На другой фотографии открывается вид на Городской парк, который сейчас носит имя Ивана Франко. Вдали хорошо виден Собор Святого Юра.

Сам 1894 год был для Львова особенным. В городе состоялась масштабная Всеобщая краевая выставка, которая стала одним из самых заметных событий своего времени и привлекла более миллиона посетителей.

Львов переживал период активного развития: возводились новые дома, совершенствовалась городская инфраструктура, расширялась транспортная сеть. Именно в 1894 году по городу начал курсировать электрический трамвай. Старые фотографии запечатлели момент, когда традиционный Львов буквально на глазах вступал в новую эпоху.

Среди фотографий есть и знаменитая часовня Боимов возле Латинского собора. Сегодня это один из самых известных архитектурных памятников центральной части города.

Еще один кадр показывает здание Национального учреждения имени Оссолинских. Сейчас здесь располагается Львовская национальная научная библиотека Украины имени Василия Стефаника.

На фотографиях можно увидеть и зеленые зоны города. В частности, сохранился панорамный снимок Килинского парка – современного Стрыйского парка.

В серию вошло и монументальное здание Дома инвалидов. Сегодня в нем располагается Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности.

Ценность таких фотографий заключается не только в изображениях известных сооружений. Они запечатлели множество мелочей, которые помогают представить повседневную жизнь Львова в конце XIX века.

На снимках можно рассмотреть тогдашнее устройство улиц, фасады домов, городские вывески, конные экипажи и одежду жителей. Часть локаций за более чем столетие изменилась почти до неузнаваемости, другие же и сегодня легко узнать с первого взгляда.

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