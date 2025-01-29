Переяслав: исторические фото одного из старейших городов Украины

Переяслав – украинский город на востоке Киевской области с богатой историей. Он считается одним из древнейших городов Руси, впервые упомянутым в 907 году. Город был столицей Переяславского княжества и играл важную роль в истории Украины.

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Расположенный над рекой Трубеж, левым притоком Днепра, в 85 километрах от Киева, Переяслав был административным центром Переяслав-Хмельницкого района. Население города составляет около 27 тысяч человек.

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В XI веке Переяслав стремительно развивался, однако в XII веке пережил упадок, а в XIII веке стал частью Золотой Орды, попав под захват хана Батыя.

Новый этап в жизни города начался в 1585 году, когда польский король Стефан Баторий передал Переяславу Константину Острожскому, что дало городу Магдебургское право. Уже в середине XVII века Переяслав стал важнейшим военным и административным центром. В 1648 году он стал основной базой для Войска Запорожского, а в 1654 здесь состоялся знаменитый Переяславский совет, который определил судьбу Украины, подписавшей соглашение с Московией о протекторате.

События, происходившие в Переяславе, не обошли и последующие десятилетия. После смерти Богдана Хмельницкого город стал ареной борьбы между Левобережным и Правобережным гетманатами. Казаки, в частности из Переяславского полка, неоднократно выступали против централизации власти России, что приводило к восстаниям. В конце XVII века и в течение XVIII века Переяслав находился под постоянным давлением российской империи, что привело к уничтожению казацких институтов.

В XIX веке Переяслав попал в состав Полтавской губернии. Хотя город развивался медленно из-за отсутствия природных ресурсов, он стал важным торговым центром, где ежегодно проходили ярмарки. Тарас Шевченко неоднократно посещал Переяслав, где создавал свои произведения, рисуя местные достопримечательности. Кроме того, город стал важным образовательным центром, в котором функционировали многочисленные учебные заведения.

XX век принес городу новые испытания. Во время Голодомора 1932-1933 годов Переяслав понес страшные потери - почти 27 тысяч человек. После войны город понес новые жертвы во время репрессий и сталинских чисток. После деоккупации в 1943 году город получил новое название - Переяслав-Хмельницкий, а в 2017 году его вернули к историческому названию.

Сегодня Переяслав является важным культурным и образовательным центром. В городе функционирует более 20 музеев, среди которых музеи под открытым небом и коллекции археологических раскопок. Переяслав славится также своим образовательным наследием, ведь еще во времена Киевской Руси здесь функционировали школы. В XX веке в городе основаны многочисленные учебные заведения, среди которых Переяславский коллегиум, где преподавал Григорий Сковорода, а в 2002 году здесь открылся Университет имени Г. Сковороды.

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