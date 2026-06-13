Каким был Львов в начале ХХ века: город на фото и рисунках

В начале ХХ века Львов был крупным культурным, образовательным и торговым центром Австро-Венгрии, где рядом существовали разные языки, традиции, архитектурные стили и активная городская жизнь. На его улицах уже курсировали трамваи, работали гостиницы, банки, кафе, театры, типографии и редакции газет.

Видео дня

В то же время старые каменные дома, храмы, рыночные площади и узкие улицы напоминали о многовековой истории города. Архивные фотографии и рисунки начала ХХ века позволяют увидеть Львов таким, каким его знали жители того времени.

Львов относится к древнейшим городам Украины. Его основание связывают с князем Даниилом Романовичем, который в середине XIII века заложил город и назвал его в честь своего сына Льва. Первое письменное упоминание о Львове датируется 1256 годом.

Выгодное расположение на перекрестке торговых путей быстро сделало город важным экономическим центром. Здесь развивались ремесла, торговля, образование и городское самоуправление.

На протяжении веков город находился под властью разных государств и политических систем. В разные периоды его история была связана с Королевством Польским, Австро-Венгерской империей, межвоенной Польшей, советской властью и современной Украиной. Именно эта сложная и многослойная история сформировала лицо Львова, которое и сегодня трудно спутать с любым другим городом.

В начале ХХ века Львов входил в состав Австро-Венгерской империи и был одним из важнейших городов Галичины. Это был административный, культурный, образовательный и политический центр, в котором кипела общественная жизнь.

В городе работали университеты, театры, библиотеки, научные общества, литературные салоны и культурные центры. Здесь действовали украинские, польские, еврейские и немецкоязычные институты, а городское пространство было многоязычным и многокультурным.

Особенно активным в то время было украинское национальное движение. Во Львове работали общества, издательства, редакции газет, культурные организации и образовательные учреждения, которые влияли не только на жизнь города, но и на весь регион.

Улицы города сочетали различные стили – от древних каменных домов и классицизма до неоготики, необарокко, сецессии и модерна.

Также OBOZ.UA рассказывал историю одного из старейших городов Украины – Переяслава.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.