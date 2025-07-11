Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Черно-белые фотографии открывают окно в прошлое Ивано-Франковска, показывая город 1970-х годов и его дальнейший путь сквозь ключевые исторические события.

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История Ивано-Франковска, одного из крупнейших городов Западной Украины, всегда была насыщенной и многогранной. Недавно коллекционер Алекс Фицик опубликовал серию черно-белых фотографий, переносящих нас в 1970-е годы.

Эти фотографии дают представление о тогдашних улицах и зданиях, позволяя заглянуть в повседневную жизнь города той эпохи. Они являются ценным свидетельством того, как выглядел Ивано-Франковск в период, предшествовавший значительным изменениям.

Ивано-Франковск в послевоенный период

Послевоенный период отметился значительным ростом населения Ивано-Франковска: с 66 тысяч в 1959 году до 110 тысяч в 1971 году. В 1962 году город отпраздновал свое 300-летие, получив новое название в честь выдающегося украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко, который неоднократно посещал этот город.

Жители города, вместе со всеми галичанами, активно приобщались к демократическим преобразованиям в Украине в 1990-х годах, в частности провели декоммунизацию. Сине-желтые флаги замаячили над городом уже в апреле 1990 года, а на референдуме 1991 года жители массово поддержали независимость Украины.

Путь к независимости и украиноязычности

Конец XX и начало XXI века ознаменовались дальнейшим развитием украинской идентичности города. По данным Госстата 2001 года, Ивано-Франковщина вошла в число наиболее украиноязычных областей по результатам опроса населения относительно родного языка. Жители Ивано-Франковска также были активными участниками ключевых протестов, сформировавших новейшую историю Украины, включая Оранжевую революцию и Революцию Достоинства.

21 ноября 2013 года, вместе с другими украинскими городами, Ивано-Франковск вышел на митинги в поддержку Евромайдана. Уже 25 ноября студенты города выдвинули требования об отставке тогдашнего министра образования и науки, отмене платных услуг в вузах и обеспечении круглосуточного доступа в общежития.

Масштабное вече 1 декабря 2013 года собрало в центре города 15 тысяч человек, демонстрируя решимость общества в борьбе за европейское будущее Украины.

Ивано-Франковск во время российско-украинской войны

С началом полномасштабного вторжения России в Украину город столкнулся с вызовами ракетных обстрелов. Уже 24 февраля российские войска нанесли удар по военному аэродрому, а 11 и 13 марта – по гражданскому аэропорту, что привело к значительным разрушениям его инфраструктуры. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Городской голова рекомендовал жителям, проживающим вблизи аэропорта, временно переселиться в более безопасные места. Несмотря на угрозы, город продолжает жить и бороться.

С 2014 года, с началом войны на Донбассе, Ивано-Франковск и область стали приютом для тысяч внутренне перемещенных лиц. По состоянию на апрель 2022 года, город принял уже около 45 тысяч вынужденных переселенцев, демонстрируя готовность принять еще больше людей.

Кроме того, в Ивано-Франковск релоцировались многочисленные предприятия и образовательные учреждения, такие как Луганский государственный университет внутренних дел, Запорожский завод цветных металлов и Херсонский государственный университет, что свидетельствует об адаптивности и устойчивости города в условиях войны.

Эти исторические вехи, дополненные черно-белыми фотографиями 70-х годов, демонстрируют не только трансформацию городского пейзажа, но и несокрушимый дух Ивано-Франковска и его жителей, которые сквозь десятилетия отстаивают свою идентичность и стремление к свободе.

На OBOZ.UA вы найдете и атмосферные фото 80-х годов, раскрывающие Ивано-Франковск, как уютный и цветущий город.

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