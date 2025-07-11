УкраїнськаУКР
русскийРУС

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Елена Былим
История городов Украины
5 минут
69
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Черно-белые фотографии открывают окно в прошлое Ивано-Франковска, показывая город 1970-х годов и его дальнейший путь сквозь ключевые исторические события.

Видео дня

История Ивано-Франковска, одного из крупнейших городов Западной Украины, всегда была насыщенной и многогранной. Недавно коллекционер Алекс Фицик опубликовал серию черно-белых фотографий, переносящих нас в 1970-е годы.

Эти фотографии дают представление о тогдашних улицах и зданиях, позволяя заглянуть в повседневную жизнь города той эпохи. Они являются ценным свидетельством того, как выглядел Ивано-Франковск в период, предшествовавший значительным изменениям.

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Ивано-Франковск в послевоенный период

Послевоенный период отметился значительным ростом населения Ивано-Франковска: с 66 тысяч в 1959 году до 110 тысяч в 1971 году. В 1962 году город отпраздновал свое 300-летие, получив новое название в честь выдающегося украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко, который неоднократно посещал этот город.

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Жители города, вместе со всеми галичанами, активно приобщались к демократическим преобразованиям в Украине в 1990-х годах, в частности провели декоммунизацию. Сине-желтые флаги замаячили над городом уже в апреле 1990 года, а на референдуме 1991 года жители массово поддержали независимость Украины.

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Путь к независимости и украиноязычности

Конец XX и начало XXI века ознаменовались дальнейшим развитием украинской идентичности города. По данным Госстата 2001 года, Ивано-Франковщина вошла в число наиболее украиноязычных областей по результатам опроса населения относительно родного языка. Жители Ивано-Франковска также были активными участниками ключевых протестов, сформировавших новейшую историю Украины, включая Оранжевую революцию и Революцию Достоинства.

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

21 ноября 2013 года, вместе с другими украинскими городами, Ивано-Франковск вышел на митинги в поддержку Евромайдана. Уже 25 ноября студенты города выдвинули требования об отставке тогдашнего министра образования и науки, отмене платных услуг в вузах и обеспечении круглосуточного доступа в общежития.

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Масштабное вече 1 декабря 2013 года собрало в центре города 15 тысяч человек, демонстрируя решимость общества в борьбе за европейское будущее Украины.

Ивано-Франковск во время российско-украинской войны

С началом полномасштабного вторжения России в Украину город столкнулся с вызовами ракетных обстрелов. Уже 24 февраля российские войска нанесли удар по военному аэродрому, а 11 и 13 марта – по гражданскому аэропорту, что привело к значительным разрушениям его инфраструктуры. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Городской голова рекомендовал жителям, проживающим вблизи аэропорта, временно переселиться в более безопасные места. Несмотря на угрозы, город продолжает жить и бороться.

С 2014 года, с началом войны на Донбассе, Ивано-Франковск и область стали приютом для тысяч внутренне перемещенных лиц. По состоянию на апрель 2022 года, город принял уже около 45 тысяч вынужденных переселенцев, демонстрируя готовность принять еще больше людей.

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Кроме того, в Ивано-Франковск релоцировались многочисленные предприятия и образовательные учреждения, такие как Луганский государственный университет внутренних дел, Запорожский завод цветных металлов и Херсонский государственный университет, что свидетельствует об адаптивности и устойчивости города в условиях войны.

Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото
Каким был Ивано-Франковск в 70-х: в сети показали черно-белые фото

Эти исторические вехи, дополненные черно-белыми фотографиями 70-х годов, демонстрируют не только трансформацию городского пейзажа, но и несокрушимый дух Ивано-Франковска и его жителей, которые сквозь десятилетия отстаивают свою идентичность и стремление к свободе.

На OBOZ.UA вы найдете и атмосферные фото 80-х годов, раскрывающие Ивано-Франковск, как уютный и цветущий город.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.