Ивано-Франковск показали на уютных фото 80-х

Ивано-Франковск был основан как город-крепость Станиславов в XVII веке. Город расположен в междуречье Быстрицы Надворнянской и Быстрицы Солотвинской, на Покутской равнине. Это один из главных историко-географических центров Галичины.

Видео дня

Город возник на месте села Заболотье, упомянутого в 1437 году, и с 1662 года получил магдебургское право. На протяжении истории находился в составе Речи Посполитой, Австрийской империи, ЗУНР, Польши, СССР. В сети обнародовали архивные фото города эпохи 1980-х.

В 1437 году по указу польского короля Владислава было основано село Заболотье. Именно на его месте 4 ноября 1658 года галицкий староста Андрей Потоцкий выкупил часть земель у семьи Жечковских для сооружения крепости – опорного пункта против набегов крымских татар.

Город начали строить по проекту архитектора Франсуа Корассини из Авиньона в форме шестиугольника, с бастионами, фортами, земляными валами и рвами. За короткий срок в 1661–1662 годах возведена крепость европейского образца.

В 1672 году завершена перестройка укреплений: появились каменные ворота (Галицкие и Тысменицкие), стены из камня, новые бастионы. Крепость успешно выдержала осаду османской армии. В то же время развивалась ремесленная и торговая инфраструктура.

После первого раздела Речи Посполитой (1772) Станиславов перешел во владения Габсбургов, а впоследствии – Австрийской империи.

В 1866 году была проложена железная дорога, что способствовало развитию промышленности: открыты локомотиворемонтный завод, кожзаводы, ликеро-водочный комбинат.

Революция 1848 года принесла демократические изменения: была создана "Руська рада", сформирована Национальная гвардия, избраны украинские депутаты в парламент.

В 1915–1916 годах в городе шли ожесточенные бои Первой мировой, в результате которых часть застройки разрушена.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), а Станиславов с 1 января по май 1919 года стал столицей.

В межвоенный период (1919–1939 годы) город входил в состав Польши.

С сентября 1939 года Станиславов находился под властью СССР. В 1941–1944 годах город находился под нацистской оккупацией, входя в состав Генерал-губернаторства. 22 июня 1941 года Станиславов захватили венгерские войска.

В 1962 году, по случаю 300-летия основания, город был переименован в Ивано-Франковск в честь Ивана Франко.

Также OBOZ.UA публиковал фотографии Львова послевоенной эпохи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.