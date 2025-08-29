Каким был Днепр 100 лет назад: редкие фото города

Днепр сегодня — это современный индустриальный город, но его история скрывает немало интересных фактов. Сто лет назад улицы выглядели совсем иначе, а часть нынешних зданий еще не существовала.

В социальной сети Facebook сообщество "Я – Днепр" опубликовало подборку черно-белых фотографий, которые позволяют окунуться в прошлое. На них можно увидеть улицы, которые уже стали неотъемлемой частью городской жизни, но тогда только формировали свой облик.

Наибольшее внимание вызвала улица Короленко, которая имеет интересную историю названий и застройки. Архивные материалы демонстрируют, как развивался город от небольшой слободки до важного промышленного центра.

Улица Короленко: путь от Первозвановской до современности

Современная улица Короленко появилась на карте еще в начале XIX века под названием Первозвановская. Уже в 1806 году на плане Екатеринослава были обозначены ее первые кварталы. В 1922 году улицу переименовали в честь писателя Владимира Короленко, и это название сохранилось по сей день. Известно, что на месте нынешней гостиницы "Украина" в конце XIX века работала мастерская часовщика Федора Ковальского.

Первозвановская долгое время была окраиной города, где рядом с жилыми домами располагались кладбища, мельницы и даже небольшие поселения, известные под названием Млынки.

Эта часть Екатеринослава часто страдала от пожаров, крупнейшие из которых произошли в 1864 и 1885 годах. Огонь тогда уничтожил десятки домов и даже целый квартал, а также слободку Млынки. Власти запретили восстанавливать сгоревшие здания, и территория долго оставалась пустой. Только в 1910-х годах здесь появились новые сооружения, среди которых здания Красного Креста и церковь, которую так и не завершили из-за Первой мировой войны.

Архитектура и застройка начала XX века

Первые три квартала улицы принадлежали самым богатым купцам и домовладельцам города. Среди них упоминаются фамилии Мищенко, Алексеенко, Кетнер, Добрускин. Значительные земельные участки в центральной части имел купец Гуреев. В 1912 году на углу с Екатерининским проспектом возвели большой доходный дом, который принадлежал инженеру Хренникову — потомку известной купеческой семьи.

Несмотря на центральное расположение, улица долгое время оставалась малопривлекательной в плане благоустройства. В 1900-х годах здесь проложили пути городского трамвая, а затем снесли старое городское кладбище, чтобы на его месте возвести большой стадион.

История этой улицы показывает, как менялся Днепр, постепенно теряя черты провинциального городка и приобретая вид современного мегаполиса.

