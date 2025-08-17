Днепр в 40-х годах: в сети показали архивные фото города летом

Украинский город Днепр пережил Вторую мировую войну тяжело, претерпев значительные разрушения. Однако, окончание боевых действий принесло городу, который тогда назывался Днепропетровск, новую жизнь.

Какой она была во второй половине 1940-х гг., и чем жили горожане, показали на подборке фотографий, опубликованной в Facebook-сообществе "Солнечный Днепр". Несмотря на то, что жизнь в послевоенном Днепре сложно было назвать легкой, люди не упускали возможности провести лето у воды и хорошо отдохнуть, насладившись теплой погодой.

Крупный промышленный город, на который советская власть до войны делала большую ставку, сильно пострадал во время оккупации. В августе 1941 года, отступая, советские войска взорвали мосты через Днепр, а заводское оборудование с предприятий города эвакуировали в тыл.

Немецкие оккупанты стояли в городе до октября 1943 года. За это время была уничтожена часть промышленности, жилой фонд, культурные учреждения. Местное население массово расстреливали и вывозили на принудительные работы. Во время освобождения здесь шли ожесточенные бои.

Впрочем, после изгнания нацистских оккупантов город начал быстро отстраиваться, что мы видим на снимке с восстановленным мостом. На нем возобновили автомобильное и пешеходное движение.

На другом кадре запечатлена старая набережная в Днепре, здание городского речного вокзала. Видна широкая парадная лестница к воде, украшенная статуями, а также характерные башни с флагштоками. Это место было одной из визитных карточек города после восстановления. Сюда приходили отдыхать горожане, отсюда отправлялись прогулочные суда по Днепру.

К концу 1940-х годов в городе Днепр были восстановлены главные предприятия, транспорт, школы, больницы, появились новые жилые кварталы. Отстраивалась и промышленность. Это создавало немало новых рабочих мест и привлекало людей. Население достаточно быстро достигло довоенного уровня.

