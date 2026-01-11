Каким был Чернигов в 60-х: старые фото города

Чернигов по праву считается одним из древнейших городов Украины, ведь первые человеческие поселения на его территории датируются еще II тысячелетием до нашей эры. Археологические находки в урочищах Яловщина и Татарская Горка свидетельствуют о жизни общин эпохи бронзы, а позже — ранних славянских культур.

Видео дня

Ученые установили, что фундамент будущего города заложили племена северян в VII веке, выбрав для этого стратегические высоты над рекой Стрижень. Именно здесь, на территории современного Вала, они расчищали леса и засевали первые поля, готовя почву для появления одного из крупнейших центров Руси.

На протяжении веков город трансформировался из небольшого городища в мощный политический центр, особенно расцветая в IX веке. Несмотря на течение времени, Чернигов сохранил свою уникальную идентичность, сочетая тысячелетнее наследие с динамичным развитием более поздних эпох.

Недавняя публикация редких фотографий в соцсетях стала настоящим подарком для тех, кто хочет увидеть, как выглядел город шестьдесят лет назад.

В фейсбук-сообществе "Старый Чернигов" обнародовали подборку кадров, которые переносят зрителя в 1960-е годы. На снимках зафиксирована повседневность жителей: очереди возле магазинов "Ткани" и "Новинка", оживленные перекрестки улиц Шевченко и Борисоглебской, а также атмосферный отдых на левом берегу Десны. Эти визуальные свидетельства эпохи демонстрируют период, когда город начал стремительно меняться, превращаясь в мощный промышленный и образовательный хаб.

Эпоха промышленного прорыва и троллейбусного гула

Вторая половина XX века стала для Чернигова временем невиданной индустриализации. Начиная с 1950-х годов, в городе появились такие гиганты, как "Химволокно", камвольно-суконный комбинат и ТЭЦ, что позволило городу наконец отказаться от поставок электроэнергии из соседних областей. Именно в 1964 году состоялось знаковое событие — запуск первого троллейбусного маршрута, который соединил железнодорожный вокзал с промышленными районами. Всего за год парк электротранспорта разросся до 32 машин, став символом технического прогресса и удобства для тысяч работников вновь построенных заводов.

Параллельно с промышленностью развивалась и военная слава города. Черниговское высшее военное авиационное училище, созданное в 1951 году, стало настоящей кузницей кадров для покорения неба. За годы его существования здесь подготовили более шести тысяч асов, среди которых были девять космонавтов, в том числе и будущий первый астронавт независимой Украины — Леонид Каденюк. Это подчеркивало статус Чернигова как города, где рождаются легенды авиации.

Демографический бум и вызовы позднего социализма

Быстрое строительство заводов спровоцировало демографический взрыв: за три десятилетия количество жителей выросло втрое, пересекая отметку в 300 тысяч человек. Это заставило власти начать массовое строительство жилых массивов — так появились знакомые всем панельные кварталы на улице Рокосовского и позже район Масаны. Городская инфраструктура пополнялась новыми объектами: от Дворца пионеров до гостиницы "Градецкий" и кукольного театра, которые формировали культурное пространство тогдашнего Чернигова.

Однако конец 1980-х принес серьезные испытания. Первым тревожным сигналом стала авария на Чернобыльской АЭС, которая заставила тысячи ликвидаторов-черниговцев жертвовать здоровьем ради спасения мира. Впоследствии социалистическая система начала приходить в упадок, что привело к дефициту товаров первой необходимости и введению купонов для покупок. Несмотря на эти экономические трудности, Чернигов выстоял, сохранив свое величие и память о каждой эпохе, зафиксированную теперь на пожелтевших архивных фото.

OBOZ.UA предлагает увидеть, каким был послевоенный Чернигов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.