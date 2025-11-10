Послевоенный Чернигов: в сети показали архивное фото с высоты

Во время Второй мировой войны украинский город Чернигов очень сильно пострадал. Когда осенью 1943 года он был освобожден от немецких оккупантов, около 70% застройки было уничтожено – сгорели десятки улиц, была разрушена инфраструктура и лишь чудом уцелели выдающиеся архитектурные памятники.

Местные жители сразу взялись за восстановление древнего города. Каким он был уже в 1948 году, зафиксировала фотография, которая теперь хранится в Центральном государственном электронном архиве Украины и которую опубликовало Facebook-сообщество "Старый Чернигов".

На снимке можно увидеть Троицкий собор и Елецкий Успенский монастырь, которые выстояли в войне. Также в городе сохранились Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы, несколько каменных домов XVIII–XIX веков и некоторые старинные частные дома на окраинах.

На момент, когда был сделан снимок, в Чернигове уже работали восстановленные городские учреждения, были расчищены улицы, удалось отремонтировать значительную часть коммунальных сетей, был отстроен мост через Десну. Работы выполняли преимущественно жители, вернувшиеся из эвакуации или с фронта, а также военнопленные и строительные батальоны.

Основой плана восстановления Чернигова, который был утвержден в 1944–1945 годах, стало сохранение исторической планировки. Однако архитектурный облик старинного города постепенно менялся. деревянные кварталы постепенно заменялись кирпичными двух- и трехэтажными домами, возводили административные здания в стиле сталинского ампира.

Особое внимание со стороны черниговцев получали памятники древнерусской архитектуры. Благодаря работе археологов и реставраторов удалось спасти Спасо-Преображенский собор — одно из древнейших сооружений Украины, а также ансамбль Елецкого монастыря, который уцелел несмотря на обстрелы. Напомним, именно их можно увидеть на фото вдали.

Сейчас Чернигов страдает от нового нашествия захватчиков – его постоянно обстреливают российские оккупанты. Впрочем, местные жители продолжают заботиться о своем городе, беречь и восстанавливать его, несмотря на варварские атаки с вражеской территории.

