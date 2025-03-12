История винницкой башни с 'Биг-Беном': старые фото города

В самом сердце Винницы, неподалеку от здания городского совета, возвышается башня, которая является не только архитектурным украшением, но и своеобразной визитной карточкой города. Это восьмиугольное сооружение, состоящее из семи ярусов, имеет высоту 28 метров и хранит в себе богатую историю, отражающую развитие Винницы на протяжении столетия.

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Винницкая башня является не просто архитектурным памятником, но и символом города, объединяющего в себе прошлое и настоящее. OBOZ.UA предлагает узнать историю сооружения и посмотреть фотографии, какой была архитектура памятника в начале создания.

Строительство башни

В начале XX века одной из неотложных проблем Винницы было обеспечение населения качественной питьевой водой. Большинство жителей пользовались водой из реки Южный Буг, в то время как колодезная вода была доступна только состоятельным. В 1902 году городские власти решили построить паровой водоподъем с водонапорной башней. Проект водопровода был разработан архитектором Григорием Артыновым, а строительство башни завершилось в 1911 году.

Функционирование и изменения башни

Водонапорная башня выполняла свою основную функцию до 1920 года. Во время второй мировой войны она использовалась как наблюдательный пункт, а после войны в ней размещались квартиры для работников водоканала. В 1980-х годах башня была реконструирована, и часы, которые раньше располагались на куполе, были перенесены ниже.

Музейный комплекс в башне

В 1985 году в башне открылся Музей боевой славы, а в 1993 году – Музей памяти воинов-интернационалистов. Сегодня башня является не только архитектурным памятником, но и важным культурным центром города.

Архитектурные особенности и часы

Башня имеет восьмиугольную форму и состоит из семи ярусов. Ее высота составляет 28 метров. Особым украшением башни являются часы с четырьмя циферблатами, которые ежечасно извещают о времени мелодичным звоном.

Башня является памяткой местного значения и находится под охраной государства. В 2000 году Винницкий городской совет внес башню в перечень городской символики, подчеркивая ее значение для города.

Сегодня Винницкая башня является одной из самых известных достопримечательностей города, привлекающей туристов. Она является символом истории и архитектуры Винницы, а также важнейшим культурным центром.

OBOZ.UA ранее писал о Виннице, какой она была 100 лет назад.

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