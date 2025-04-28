Город церквей: в сети показали старые фото Чернигова

Чернигов – один из самых древних городов не только Украины, но и всей Европы, насчитывающий 1300 лет истории. Во времена Киевской Руси и Черниговского княжества город играл важную политическую и культурную роль.

Видео дня

Сегодня Чернигов известен своими многочисленными достопримечательностями, среди которых выделяются уникальные образцы домонгольской архитектуры, а также храмы эпохи украинского барокко.

Чернигов справедливо гордится своим наследием времен Киевской Руси и Черниговского княжества. Город может похвастаться третью восточноевропейских архитектурных памятников домонгольского периода, которые сохранились до наших дней.

Среди них выделяются: величественный Спасо-Преображенский собор XI века, старейший каменный храм на территории бывшей Киевской Руси и усыпальница черниговских князей; Борисоглебский собор XII века, где похоронены выдающиеся православные иерархи; Успенский собор Елецкого монастыря XII века; мистическая Ильинская церковь XII века; и Пятницкая церковь XII-XIII веков. Отдельного внимания заслуживают уникальные Антонии пещеры, основанные преподобным Антонием, основателем Киево-Печерской Лавры.

В сети появились уникальные архивные фотографии Чернигова, открывающие взгляд на город таким, каким он был во второй половине XIX века. На фотографиях можно увидеть достопримечательности - Троицкий монастырь (1884-1890 гг.) и Екатерининскую церковь, настоящие жемчужины украинского церковного зодчества.

Эти объекты – часть тысячелетней истории города, который еще со времен Киевской Руси был важным духовным и политическим центром. Многие храмы и сооружения, формировавшие образ Чернигова в древности, до настоящего времени не сохранились. Тем ценнее фотографии, позволяющие заглянуть в прошлое и почувствовать атмосферу старого города.

В эпоху Киевской Руси Чернигов стал столицей великого княжества и сохранил до наших дней ряд памятников, не имеющих аналогов в Восточной Европе. Самый известный среди них – Спасо-Преображенский собор XI века, в котором покоятся черниговские князья. Также сохранились Борисоглебский собор, Ильинская церковь, Пятницкая церковь и Антониевы пещеры, основанные преподобным Антонием Печерским. Именно эти святыни формируют архитектурное лицо Чернигова и являются подлинными символами духовности.

Во время барокко город получил новое дыхание — были построены Екатерининская церковь, Воскресенский храм и родовая усыпальница Лизогубов. Эти святыни сохранились по сей день и остаются примерами высокого искусства украинского зодчества.

В XX веке, несмотря на волны антирелигиозного террора, Чернигов сохранил большинство своих храмов. Город стал исключением среди многих украинских регионов, где советские власти уничтожали духовные памятники. Благодаря этому современники могут своими глазами увидеть наследие многих поколений. С возрождением духовной жизни в Украине началось активное строительство новых святынь: всего за два десятилетия в Черниговской области было возведено более ста храмов.

Фотографии XIX века стали еще одним свидетельством глубокой истории и уникальной культуры этого города. Они не только вызывают восхищение, но и напоминают о ценности нашего наследия, которое должны хранить для следующих поколений.

OBOZ.UA ранее показывал редкие фото Чернигова эпохи 1950-х.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.