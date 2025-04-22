Фотографиям более 100 лет: в сети показали, каким был когда-то дворец в Софиевке

В сети опубликовали уникальные архивные фотографии начала ХХ века, на которых изображен малоизвестный дворец в селе Софиевка Винницкой области. Более ста лет назад это сооружение отличалось архитектурой в стиле надвислянской (мазовецкой) кирпичной готики, ухоженным парком, библиотекой, коллекцией искусства и даже собственной конюшней с арабскими конями и верблюдами.

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Во время Второй мировой войны дворец был разрушен, а большинство сведений о нем исчезло. Архивные фото позволяют частично воспроизвести его историю.

Сегодня об этом сооружении практически ничего не известно – информации о дворце и его владельцах почти нет в открытом доступе. Только редкие фотографии, датированные 1910–1914 годами, дают представление о внешнем виде дворца и его прилегающей территории.

Дворец окружал парк с декоративными и редкими растениями, в том числе японскими розами. Во фруктовом саду росли вишни, черешни и яблони более десяти сортов. Собственником здания был Юзеф Полховский – землевладелец родом из Гродненской области, владевший несколькими селами и известный меценатской деятельностью.

К Полховским Софиевка перешла от других известных владельцев – Радзивиллов, Вишневецких, Моравских, Потоцких и Копчинских. Впоследствии имение приобрел Юзеф Ребиндер – его дочь Мария вышла замуж за Юзефа Полховского.

Интерьер дворца был оформлен в европейском стиле, подобно украшению зданий в бельгийском городе Брюгге. Мебель, посуда и предметы искусства привозили из Европы. Известно, что в личном кабинете владельца стояла венецианская мебель, на стенах были гравюры с видами Италии, а украшение дополняли изделия из серебра и бронзы.

В имении хранилась обширная библиотека редких книжных изданий, собранных во время путешествий. В галерее дворца были представлены картины художников Юзефа Симмлера (Польша) и Франца Винтерхальтера (Германия).

Рядом с дворцом размещалась большая конюшня, где держали 32 лошади арабской и англо-арабской пород. Также на территории имения содержались верблюды, которые использовались в хозяйственных нуждах.

Дворец вместе с парком и хозяйственными сооружениями был уничтожен во время Второй мировой войны.

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