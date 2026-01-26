Древний Ужгород не узнать: в сети показали архивные фото

История областного центра Закарпатья скрывает множество интересных фактов, которые сегодня можно увидеть только на пожелтевших фотографиях в тематических сообществах. Недавно обнародованные кадры левобережной части города позволяют окунуться в воспоминания.

Видео дня

На этих снимках современная площадь Шандора Петефи в Ужгороде выглядит совсем иначе, чем мы привыкли ее видеть во время прогулок. Трудно поверить, что когда-то на этом месте вместо изящной архитектуры простиралось непроходимое болото, которое регулярно страдало от разливов реки Уж.

Процесс формирования этой локации начался только благодаря развитию торговли и появлению первых постоялых дворов. Именно эти архивные материалы позволяют отследить, как менялся статус и лицо города в течение нескольких веков. Изучение таких фотографий помогает понять сложный путь урбанизации Ужгорода, который прошел сквозь разные эпохи и государственные устройства.

От "Торгового болота" до "Черного орла"

Первые письменные упоминания об этой местности датируются еще XVII веком, когда площадь официально называлась Новым городом, но фактически была пустырем. Из-за постоянной угрозы затопления застройка продвигалась чрезвычайно медленно, однако экономический интерес победил природные препятствия. Поскольку за въезд на правый берег через Большой мост приходилось платить пошлину, предприимчивые купцы организовали ярмарки прямо на заболоченной низменности, что впоследствии дало площади название Торговая.

Центром жизни левобережья стала легендарная корчма, которую в конце XVIII века перестроили в постоялый двор под названием "Черный орел". Именно из-за этого заведения местность долгое время именовали Орлиной площадью, хотя условия пребывания там были далеки от идеала. Знаменитый поэт Шандор Петефи, остановившись здесь в 1847 году, оставил довольно резкие воспоминания о грязи и неопрятности тогдашнего Ужгорода. Однако именно этот постоялый двор стал фундаментом, вокруг которого начал разрастаться современный центр города.

Настоящее европейское преобразование площади началось в период Подкарпатской Руси, когда город находился в составе Чехословакии. Тогда локация получила имя президента Томаша Масарика, во времена которого уровень жизни и культуры в крае стремительно пошел вверх. Именно в этот благодатный период на площади был разбит уютный сквер, который и сегодня остается любимым местом отдыха ужгородцев и гостей города.

Советский период принес новые названия – площади Сталина и Воссоединения, пытаясь стереть предыдущие исторические пласты. Однако сегодня справедливость восстановлена, и площадь носит имя Шандора Петефи, чья бронзовая фигура украшает местный сквер. Современный Ужгород уже совсем не напоминает тот "грязный город", о котором писал поэт, но память о его сложной истории продолжает жить в архитектуре и архивных фотографиях.

OBOZ.UA предлагает посмотреть старые фотографии из Ужгорода в 60-х годах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.