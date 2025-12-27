Ужгород в 60-х: в сети показали архивные фото

Ужгород – один из древнейших городов Украины, расположенный на берегах реки Уж. В сети обнародовали серию архивных фотографий, которые зафиксировали Ужгород в 1960-х годах.

Особое внимание привлекают зимние кадры. Эти фото позволяют увидеть повседневную жизнь горожан. Фотографии сохранили атмосферу эпохи и стали еще одним визуальным свидетельством истории Ужгорода ХХ века.

Краткая история Ужгорода

На протяжении веков город находился под влиянием различных государств и культур, что отразилось в его архитектуре, городской планировке и традициях. Точная дата основания города неизвестна, однако археологические исследования свидетельствуют о существовании поселений на этой территории уже в X–XI веках.

С XI века Ужгород входил в состав Венгерского королевства, впоследствии – Австро-Венгерской империи. В XIV веке городом владел венгерский род Другетов, которые существенно повлияли на его развитие и укрепление.

XX век стал для города периодом кардинальных трансформаций. После Первого Венского арбитража 1938 года Ужгород был передан Венгрии, которая в 1941 году вступила во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии. В 1941–1944 годах город оставался тыловым, однако осенью 1944 года фронт приблизился непосредственно к его окрестностям.

Война привела к серьезным демографическим изменениям. Практически была уничтожена еврейская община. Часть интеллигенции эмигрировала или подверглась репрессиям. В октябре 1944 года Ужгород заняли советские войска, а с 1945 года город окончательно вошел в состав Украины в пределах СССР.

