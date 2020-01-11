Снизить цену на свет в два раза: Украине помогут с запуском "зеленых" аукционов

Представители правительства Казахстана окажут помощь Украине в подготовке к проведению "зеленых" аукционов, что может привести к двукратному снижению цены на электроэнергию.

Об этом на сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) заявил глава Департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Юрий Шафаренко, сообщает OBOZREVATEL. Отметим, что встреча участников ассамблеи происходит в Абу-Даби.

"Важным заданием для Украины является проведение "зеленых" аукционов, которые запланированы на 2020 год. В рамках ассамблеи IRENA состоялась встреча с делегацией Казахстана касательно их опыта проведения "зеленых" аукционов. Последние результаты проведения аукционов в этой стране показали снижение цены на "зеленые" киловатты, в частности, на солнечную энергию, на 50%, с 8 до 4 евроцентов (около 1 грн)", – сообщил Шафаренко.

По его словам, для успешного проведения аукционов и привлечения инвестиций в Украину необходимо в ближайшее время разработать четкие правила для устойчивого развития возобновляемой энергетики. Эксперт уверен, что тесное сотрудничество с IRENA позволит достичь этой цели.

Напомним, 24 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон №2712-VIII, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие инвесторов, которые хотят вложить в солнечные электростанции (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанции (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина). Закон также вводит систему, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на производимое электричество.

В правительстве считают, что "зеленые" аукционы позволят:

ввести реальную рыночную цену на электроэнергию из возобновляемых источников;

значительно повысить конкуренцию;

снизить ценовую нагрузку на конечного потребителя;

уменьшить инвестиционные риски, связанные с изменением законодательства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук в деталях описал, что такое "зеленые" аукционы, и как они будут работать в Украине.

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