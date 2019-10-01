"Зеленые технологии" изменят жизнь украинцев: что известно

Экономика Украины становится чистой. Увеличивается доля энергии из возобновляемых источников, появляются новые энергоэффективные технологии и оборудование, украинское законодательство в этой сфере интегрируется в европейское. Но как такие тенденции изменят жизнь рядового гражданина страны? Как использовать этот процесс, сэкономить и даже заработать на нем?

Об этом OBOZREVATEL поговорил с главой Госэнергоэффективности Сергеем Савчуком.

- Сергей, давайте начнем беседу с самого важного – денег. Известно, что за пять лет в возобновляемую энергетику и энергоэффективность Украины привлечено более 4 млрд евро инвестиций. По вашему мнению, это большие деньги или символическая сумма?

- Да, более 4 млрд евро – это значительные инвестиции в проекты по возобновляемой энергетике и энергоэффективности за последние 5 лет! Пока нет ни одной другой отрасли в украинской экономике, который бы привлекла такие средства.

Кстати, львиная доля таких инвестиций, а именно - более 3,3 млрд евро, направленная на установление около 3900 МВт новых мощностей возобновляемой электроэнергетики.

Еще более 520 млн евро инвестировано в 2300 МВт новых мощностей теплоэнергетики на альтернативных источниках энергии.

Что означают эти цифры? Это прямое замещение дорогого импортного газа, на котором работают котельные, а также угля на электрогенерирующих станциях.

Таким образом, мы можем уверенно говорить, что "зеленая" энергетика – инвестиционно-привлекательная отрасль экономики. Кстати, ожидаем в течение всего 2019 года рекордный объем инвестиций – 2,5 млрд евро в возобновляемую электроэнергетику.

- Скажите, а можно утверждать, что инвестиции в "зеленую" энергетику и энергоэффективность стимулируют развитие экономики страны в целом?

- Абсолютно точно! Вот, например, программа "теплые кредиты" имеет целью повысить энергоэффективность зданий. В то же время, по этому направлению в экономику инвестировано уже более 8 млрд гривен. В программе принимают участие государство, местные бюджеты, банки, частные домохозяйства как соинвесторы.

Люди вкладывают в утепления собственные средства, или снимают с банковских счетов, или извлекают "из-под матрасов". И эти средства работают в общей системе финансового оборота. Кроме этого, появился большой выбор оборудования: тепловые насосы, теплоизоляционные материалы, твердотопливные котлы и тому подобное. По всей Украине функционируют заводы, а это новые рабочие места, специалисты получают уже зарплату, а не выплату по безработице. Видите, заработала целая цепочка, и нашим гражданам уже не нужно ехать, например, в Польшу, а они могут работать в проектах по утеплению в Украине. То есть я хочу сказать, что эти инвестиции имеют мультипликационный эффект.

Мы подсчитали: одна вложенная гривна в рамках "теплых кредитов" дает дополнительно три-пять гривен привлеченных частных средств в экономику. При этом, 20% сразу возвращается в бюджет в виде НДС.

Стоит заметить, что проекты с использованием возобновляемой энергетики также положительно влияют на экономические процессы, позволяющие активизировать бизнес, в том числе в смежных отраслях и создать дополнительные рабочие места.

В целом, "зеленые" инвестиции значительно оживляют экономику. И это, безусловно, поможет решению задач – уменьшению энергозависимости, повышению энергоэффективности и качества жизни в Украине.

- А если взять в идеале - сколько нужно денег, чтобы Украина достигла европейского уровня развития альтернативной энергетики и энергоэффективности?

- В идеале? Знаете, в соответствии с Энергетической стратегией до 2035 года должно быть 25% энергии из возобновляемых источников. На это нужно привлечь около 20 млрд евро. А по энергоэффективности – в Украине нуждаются термомодернизации около 100 000 многоквартирных домов, более 6,5 млн индивидуальных домов и еще 80 тыс. бюджетных учреждений. Чтобы их утеплить, нужно порядка 60 млрд евро.

Но мы уже столкнулись с одной проблемой – бурное развитие отрасли и огромный спрос привел к "кадровому" голоду – нам сегодня не хватает специалистов. И это хороший знак развития отрасли. В стране появилась конкуренция, уже не так просто привлечь профессионалов на проекты установления солнечной станции или биогазовой установки. Найти высококачественного специалиста на рынке сегодня очень сложно. Поэтому только инвестиций недостаточно, чтобы достичь европейского уровня - надо немедленно решать вопрос с кадрами.

Кстати, Госэнергоэффективности начало партнерство с более 40 вузами, в частности, для подготовки специалистов по сертификации энергоэффективности зданий.

Сергей Савчук

- Согласно новому европейскому законодательству – доля возобновляемой энергетики в энергобалансе европейских стран должна составлять не менее 30%, в Украине я слышал о 7%. Это правда?

- Да, действительно, принята Директиву ЕС №2018 / 2001 (так называемая REDII). Она ставит амбициозную задачу – увеличение цели для ЕС относительно доли "чистой" энергии в конечном энергопотреблении и с 20% в 2020 г. до 32% в 2030 году. Пока у нас действует такой план:

11% "чистой" энергии в конечном энергопотреблении до 2020 года;

25% "зеленой" энергии в первичном энергоснабжении на период 2035 года.

Как мы выполняем этот план? Согласно статистике, по состоянию на конец 2017 года мы имеем около 7% энергии из возобновляемых источников в конечном энергопотреблении. При активном темпе – на конец этого года ожидается целом 4500 МВт новых мощностей "зеленой" электроэнергетики - мы уверены, что сможем достичь целей.

- То есть в параметры "Украинская Директивы" Вы вкладываетесь, а способствовало этому?

- В своей работе мы консолидируем усилия с Правительством, Парламентом, министерствами, профильными ассоциациями, бизнес-сообществом и экспертной средой.

В частности, мы тесно сотрудничаем с Алексеем Оржелем – Министром энергетики и защиты окружающей среды. В момент, когда Оржель возглавлял Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики, было подготовлено стимулирующее законодательство в возобновляемой энергетике, которое помогло создать рынок и привлечь внешних и внутренних инвесторов.

Уверен, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды останется флагманом и продолжит эту динамику как по законодательству, так и по реальным шагам привлечения инвестиций в "зеленую" энергетику. Мы должны выполнять новые европейские директивы и правила. В будущем для страны – это означает улучшение энергобезопасности, меньшую зависимость от импортного угля и газа, а для граждан – новые рабочие места.

- В Украине один из самых тарифов в Европе на "зеленую" энергетику. Это – действенный стимул для развития как промышленных, так и небольших энергообъектов частных домохозяйств. Скажите, пожалуйста, что с "зеленым" тарифом будет в дальнейшем? Будет ли вообще выгодно после его снижения строить солнечные станции или ветряные мельницы?

"Зеленый" тариф действительно стал одним из факторов бурного развития "чистой" энергетики в стране. С начала 2015 года мощность объектов возобновляемой электроэнергетики увеличилась почти 4000 МВт: из около 1000 МВт на конец 2015 года до более 4800 МВт на конец 3-го квартала 2019 года.

В то же время, на конец первого полугодия этого года установлено 12 тыс. солнечных електростаций в домохозяйствах (СЕСд), а в 2014 – их было только 20. Сегодня установленная мощность СЕСд – 280 МВт, а инвестиции достигли 240 млн евро.

Вместе с тем, действующим законодательством предусматривается оптимизация "зеленого" тарифа, в частности:

• для СЭС с 2020 тариф уменьшается на 25% (по сравнению с 2019 годом) с последующим уменьшением на 2,5% ежегодно в течение 3 лет и составляет:

11,26 € ct / кВт * ч – в 2020 году;

10,88 € ct / кВт * ч – в 2021 году;

10,50 € ct / кВт * ч – в 2022 году;

10,12 € ct / кВт * ч – в 2023 году.

• для ВЭС мощностью более 2 МВт с 2020 тариф уменьшается на 10% и составляет - 10,18 € ct / кВт * ч;

• "зеленый" тариф на производство энергии с биомассы остается на уровне 2019 и составляет 12,39 € ct / кВт * ч.

Сознательно привожу Вам тариф в евроцентах, потому что он привязан к курсу евро. С 2020 "зеленый" тариф для домохозяйств будет снижен на 10% и составит:

для солнечных станций – 16,26 евроцентов за 1 кВт * ч;

для ветровых станций - 10,45 евроцентов за 1 кВт * ч.

У нас законодательно "зеленый" тариф закрепляется до 2030 года, поэтому установка солнечных электростанций частных домохозяйств останется выгодным и в 2020 г., учитывая то, что стоимость оборудования для СЭС ежегодно снижается.

- Давайте поговорим о "зеленых" аукционах. Вообще, что это такое? Вот, например, я построил солнечную станцию на 30 кВт, как у меня через несколько лет страна будет покупать электроэнергию. Что для меня изменится?

- Для Вас, как и для всех, кто имеет солнечные панели в домохозяйстве, ничего не изменится. Вы и через несколько лет к 2030 году продавать электроэнергию по "зеленому" тарифу. А вот для промышленных солнечных станций мощностью более 1 МВт в следующем году планируют кардинальные изменения:

во-первых, зеленый тариф для них уменьшат на 25%;

во-вторых, они должны принять участие в "зеленых аукционах".

Кстати, это касается и промышленных ветровых электростанций мощностью 5 МВт.

Большой плюс аукционов – ценовая конкуренция. Я считаю, что это позволит:

ввести реальную рыночную цену на электроэнергию из возобновляемых источников;

значительно повысит конкуренцию;

снизит ценовую нагрузку на конечного потребителя;

уменьшит инвестиционные риски, связанные с изменением законодательства.

Еще одно ключевое положение - победители аукциона получат государственную поддержку на продажу "зеленой" энергии на 20 лет (договор РРА) в то время, как "зеленый" тариф в Украине действует до 2030 года.

Сергей Савчук

- А уже прописаны основные требования к участникам аукционов?

- Да. Обязательно надо подтвердить право собственности на земельный участок, заключить договор присоединения энергообъекта к сетям и предоставить банковскую гарантию 15 000 евро за 1 МВт. Планируется проводить "зеленые" аукционы дважды в год (не позднее 1 апреля и 1 октября).

Размер ежегодной квоты, которая выставляется на аукционы, утверждает правительство. Госэнергоэффективности уже направило в Минекоенерго предложения по размеру квоты поддержки возобновляемой электроэнергетики на следующие 5 лет в размере 3 ГВт. И еще добавлю - все аукционы должны проходить через систему "ProZorro".

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