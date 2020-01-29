"Зелені" аукціони в Україні: став відомий порядок проведення

В Україні опубліковано порядок проведення "зелених" аукціонів з продажу енергії з поновлюваних джерел (ВДЕ). Вести торги буде держпідприємство "Гарантований покупець" (ГП).

Про це повідомляє "Енергореформа". Згідно з планами уряду, "зелені" аукціони повинні забезпечити чесну конкуренцію серед виробників відновлюваної енергії, а також зробити її продаж прозорим та простим для інвесторів.

Відновлювана енергія

Згідно з постановою Кабінету міністрів, доступ учасників аукціонів до електронної торгової системи ProZorro.Продажі здійснюється через сервіси, які нададуть авторизовані електронні майданчики (АЕП). Перед проведенням аукціонів продавці можуть через сайт майданчиків задавати питання ГП стосовно проведення торгів.

Аукціон буде проводитися не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 60 днів з моменту його оголошення ГП. Власники ВДЕ-об'єктів, які хочуть взяти участь в торгах, повинні через АЕП подати заявку з закритою пропозицією, в якій має зазначатися ціна і величина потужності (позначається в кВт).

Ціна позначається в євроцентах за 1 кВт-год і для сонячних (СЕС) і вітроелектростанцій (ВЕС) і не може бути вище рівня "зеленого" тарифу, встановленого на дату проведення аукціону, а для інших об'єктів (біомаса, біогаз, геотермальна енергія) – вище "зеленого" тарифу станом на 1 січня 2020 року.

Учасники аукціону до закінчення терміну подачі заявок мають право анулювати їх або внести в зміни. Підставою для скасування аукціону (до моменту його проведення) є скасування або зміна рішення Кабміну за обсягом квот, а також виникнення технічних або програмних неполадок. При цьому аукціон вважається таким, що не відбувся у разі, якщо на участь в ньому надійшло менше двох заявок.

Під час проведення торгів, після активації модуля проведення аукціону торгова система протягом 15 хвилин дозволить учасникам ознайомитися з інформацією про проведення аукціону, а після автоматично відводить ще 15 хвилин на оновлення зменшення цінових пропозицій. По закінченню цього часу система завершує аукціон і розкриває інформацію, після чого пропозиції учасників розміщуються по рейтингу в порядку збільшення ціни.

У разі подання учасниками однакових цінових пропозицій вище в рейтингу відображається інформація, яку було розміщено раніше. У той же день публікується протокол результатів.

Протягом 10 днів з моменту формування списку учасників ГП проводить перевірку документів всіх учасників. За її підсумками торгова система формує новий протокол. З цього моменту, відповідно до рейтингу, учасник з найменшою ціною на заявлену потужність отримує статус переможця і протягом 15 днів підписує з ГП протокол про результати аукціону і договір купівлі-продажу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава Держенергоефективності Сергій Савчук в деталях описав, що таке "зелені" аукціони, і як вони будуть працювати в Україні.

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