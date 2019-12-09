"Зеленой" энергетике предсказали стремительный рост: что изменится

В ближайшие пять лет возобновляемая энергетика (ВИЭ) по всему миру вырастет на 50%, что составит 1200 ГВт и по своему объему будет равно общей мощности США.

Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), пишет "Деловая столица". При этом издание отмечает, что доля "зеленой" энергетики вырастет не так существенно за тот же срок – с 26% до 30% к 2024 году.

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"Возобновляемые источники энергии уже являются вторым по величине рынком электроэнергии в мире. Их развертывание все еще нуждается в ускорении, если мы хотим достичь долгосрочных целей в области климата, качества воздуха и доступа к энергии", – заявил глава МЭА Фатих Бироль.

В качестве причин стремительного роста ВДЕ называются сокращение затрат на единицу установленной мощности и согласованные усилия государственных политик в этой сфере. Также важным критерием роста "зеленой" энергетики являются тарифные реформы, которые регулируют работу возобновляемой генерации.

"Неуправляемый рост этой отрасли может нарушить работу рынков электроэнергии, повысив системные затраты, затруднив интеграцию ВИЭ в энергосистемы стран и сократив доходы сетевых операторов", – говорится в отчете.

При этом издание подчеркивает, что в энергетическом бизнесе на возобновляемых источниках энергии все еще преобладают централизация и крупные проекты. Однако в мировом энергоснабжении все более быстро растет роль индивидуальных энергетических систем, которые дают их владельцам больше свободы и в дальнейшем будут развиваться более быстрыми темпами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Украина попала на 8 место рейтинга инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики среди развивающихся стран после того, как поднялась сразу на 55 позиций в 2019 году.

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