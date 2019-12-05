"Топливные двигатели исчезнут": эксперт предрек безоговорочную победу "зеленой энергетики"

К 2035 году владельцы автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем не смогут его продать из-за изменений экологических условий на рынке и перехода планеты на "зеленую" энергетику.

Об этом заявил эксперт по стратегическому маркетингу Андрей Себрант, сообщает VC. Он также высказал уверенность, что в будущем процесс замещения сжигания топлива будет ускоряться и "подгоняться всеми возможными плётками".

В будущем мировая энергетика начнет все больше фокусироваться на производстве электроэнергии без использования невозобновляемых источников энергии. При этом отдельное внимание будет уделяться вопросам выделения вредных для планеты веществ, отмечает эксперт.

"Это "чистая электрификация", при которой двигатели внутреннего сгорания исчезают как класс, они просто переходят на хороший водород. Это история, при которой в промышленности и других местах, где так или иначе используется сжигание чего-нибудь, на смену приходит электричество из каких-то экологически чистых источников", – отмечает Себрант.

При этом аналитик уверен, что процессы будут происходить быстрее как за счет административного влияния и огромных финансовых влияний со стороны государств, так и со стороны различных фондов. Оно будут понимать, что это хорошее направление, которое будет иметь хорошие шансы на быстрый возврат вложенных денег, подчеркивает он.

В 2020 году будет заметным влияние новых правил и законов о "чистом" электричестве, что скажется на цепи поставок сырья, на структуре электросетей и любых других точках, где могут "развернуться технологии", уверен Себрант. Он также высказал уверенность, что в будущем из-за перехода на "зеленое" электричество "облик начнёт менять всё: от мопедов до ТЭЦ".

"На этом пути будут и потери, которые будут потряхивать экономику. Энергетика – это инфраструктурные проекты, вложения в которые окупаются очень медленно, и есть шансы, что что-то не успеет окупиться", – сделал предупреждение эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что для спасения планеты от климатического кризиса необходимо достичь трех целей, которые ограничат рост температуры на планете и устранят угрозу глобального потепления.

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