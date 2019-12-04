Украина попала в топ лучших стран для "зеленых" инвестиций

Украина попала на 8 место рейтинга инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики среди развивающихся стран после того, как поднялась сразу на 55 позиций в 2019 году.

Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019, подготовленном исследовательским агентством Bloomberg New Energy Finance, передает "Экономическая правда". Издание отмечает, что в прошлогоднем отчёте Украина занимала 63 строчку.

Иллюстрация green-bri.org

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Всего в рейтинге 104 страны, верхние строки заняли Индия, Чили, Бразилия, Китай, Аргентина, Иордания и Кения. Ближайшие соседи Украины в рейтинге – Аргентина (7 место) и Перу (9 место). На последнем месте расположился Туркменистан.

По данным аналитиков, причиной роста Украины в списке стали реформы энергетического сектора, привлекательные "зеленые" тарифы и налоговые ставки.

В 2018 году европейские страны, не входящие в Евросоюз, установили рекорд по привлеченным инвестициям в чистую энергию в размере $2,2 млрд. Сумма за 2018 год составила более четверти от общего объема инвестиций в регион за последнее десятилетие.

Рост произошел в основном из-за скачка инвестиционных потоков в Украину, который в 2018 году составил $801 млн по сравнению с $46 млн в 2017 году.

В целом, по данным Bloomberg New Energy Finance, в 2018 году в странах с развивающейся экономикой было установлено 107 ГВт возобновляемых источников энергии. Среди них солнечная энергия заняла первое место с 66 ГВт, введенных в эксплуатацию в 2018 году. На втором месте ветер с 29 ГВт. Мощность малых гидроэлектростанций, биомассы и геотермальных источников составляет 12 ГВт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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