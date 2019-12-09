"Зеленій" енергетиці передбачили стрімке зростання: що зміниться

У найближчі п'ять років відновлювальна енергетика (ВДЕ) по всьому світу зросте на 50%, що складе 1200 ГВт і за своїм обсягом дорівнюватиме загальній потужності США.

Про це йдеться в прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише "Деловая столица". При цьому видання відзначає, що частка "зеленої" енергетики зросте не так істотно за той же термін – з 26% до 30% до 2024 року.

Ілюстрація investopedia.com

"Відновлювальні джерела енергії вже є другим за величиною ринком електроенергії в світі. Їх розгортання все ще потребує прискорення, якщо ми хочемо досягти довгострокових цілей в області клімату, якості повітря і доступу до енергії", – заявив глава МЕА Фатіх Біроль.

Серед причин стрімкого зростання ВДЕ називають скорочення витрат на одиницю встановленої потужності і узгоджені зусилля державних політик в цій сфері. Також важливим критерієм зростання "зеленої" енергетики є тарифні реформи, які регулюють роботу відновлюваної генерації.

"Некерований ріст цієї галузі може порушити роботу ринків електроенергії, підвищивши системні витрати, ускладнивши інтеграцію ВДЕ в енергосистеми країн і зменшивши видатки мережевих операторів", – йдеться в звіті.

При цьому видання підкреслює, що в енергетичному бізнесі на поновлюваних джерелах енергії все ще переважають централізація і великі проекти. Однак в світовому енергопостачанні все більш швидко зростає роль індивідуальних енергетичних систем, які дають їх власникам більше свободи і надалі будуть розвиватися більш швидкими темпами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Україна потрапила на 8 місце рейтингу інвестиційної привабливості "зеленої" енергетики серед країн, що розвиваються після того, як піднялася відразу на 55 позицій в 2019 році.

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