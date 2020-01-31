Как заработать на солнечных панелях зимой: озвучен способ

Благодаря понижению температуры воздуха на 10 ℃ можно повысить мощность солнечных панелей на 8%.

Об этом говорится в статье издания "Наука и техника". Издание подчеркивает, что знание того, как холод или тепло влияют на производительность фотоэлектрических модулей, является необходимостью для всех, кто хочет заняться "зеленой" генерацией.

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"Как известно, солнечные панели лучше работают при низких температурах. При этом эффективность работы солнечных панелей падает на 0,5% при повышении температуры на 1℃. Солнечные панели нагреваются на солнце быстрее чем окружающий воздух, поэтому во время работы днем, их температура будет выше чем температура воздуха", – пишет издание.

Стоит отметить, что зависимость между температурой воздуха и температурой панелей не является линейной. Однако оба этих фактора связаны, поэтому чем холоднее воздух, тем меньше разница температур.

Для проверки утверждения можно сравнить производство электроэнергии за несколько дней, с 16 по 22 января, при помощи сервиса pvoutput.

График добычи электроэнергии Скриншот

Таким образом, сравнивая коэффициент разницы между температурами и мощностью между 16 и 22 января, можно сделать вывод, что понижение температуры воздуха на 10 ℃, мощность панелей выросла на 7-8%.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как китайская компания Jinko Solar сообщила, что довела эффективность своих двухсторонних солнечных панелей до 22,49%.

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