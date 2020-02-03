Український телеведучий вперше сказав, скільки заробив на сонячних панелях

Відомий телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що зміг у 2019 році на видобутку енергії за допомогою домашньої сонячної станції потужністю 11,73 кВт заробити 2360 євро (понад 65 тис. грн).

Про це він написав у Facebook. Шоумен уточнив, що його станція розташована "на широті Києва".

Ігор Кондратюк на території свого будинку facebook.com/kondratjukigor

"У 2019 станція потужністю 11,73 кВт здобула 13,1 МВт/год чистої сонячної електроенергії. Згідно із "зеленим" тарифом 0,18 євроцентів/кВт, станція дала річний "дохід" у 2360 євро. Віднімаємо 19,5% податків під час продажу виробленої електроенергії в обленерго – значить 1900 євро. Витрати на станцію склали 13660 євро. Отже, теоретична окупність (якби не було споживання виробленої електроенергії нашим домогосподарством) – 13660/1900 = 7,1 років", – заявив ведучий.

Він запевнив, що його інформація "є більш точною, ніж ви можете знайти на сайтах фірм, що пропонують свої послуги в будівництві домашніх станцій на сонячних батареях".

Шоумен також описав технічні дані свої СЕС. "34 панелі Longi Solar LR6-72 -345w 5bb; інвертор – GoodWE GW15K-DT, роботи з монтажу додаткової конструкції, сонячних панелей і їхнє підключення до мережі склали 41% від вартості станції. Кут нахилу панелей – 32 градуси (ідеально було б двічі на рік міняти кут нахилу, але така конструкція в моєму разі була б складною та дорогою. Водночас виробленої електроенергії було б більше аж на 4,4%)", – пояснив Кондратюк.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в найближчі п'ять років, з 2020 до 2025 року, найбільш популярним джерелом поновлюваної енергії в Україні будуть сонячні панелі, встановлені на дахах будівель.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!