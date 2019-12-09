За смешные деньги: Xiaomi показала "продвинутый" электровелосипед

Китайская компания Xiaomi выпустила новый компактный электровелосипед Qicycle Electric стоимостью всего $425 (10 тыс. грн).

Как сообщает Gizmochina, транспортное средство создано специально для городских условий. Отмечается, что аппарат визуально напоминает предыдущий складной байк бренда — Qicycle EF1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом в плане характеристик является более "продвинутым". Его 20-дюймовые колеса, в отличие от 16-дюймовых колес предшественника, лучше подходят для сложных дорожных условий.

Qicycle Electric gizmochina.com

"Небольшой дисплей, на котором отображается основная информация, включая передачу, скорость и заряд аккумулятора, и передняя фара интегрированы в рулевую стойку, а задний красный фонарь загорается автоматически при нажатии тормоза. Яркость подсветки дисплея регулируется при помощи светочувствительного датчика — благодаря этому она не будет отвлекать ездока в ночных условиях", – сообщает издание.

Qicycle Electric gizmochina.com

Батарея на 5,2 А-ч полностью скрыта в горизонтальной трубе рамы, как и проводка, так что внешне электровелосипед напоминает обычный. Заряжается аккумулятор от обычной розетки за 3,5 часа, интерфейс зарядки расположен чуть ниже задней фары.

Электромотор разгоняет байк до 25 км/ч. В общей сложности предусмотрено три режима работы велосипеда: полностью электрический, помощь в педалировании либо с отключенным электромотором. Также у новинки есть две передачи.

Qicycle Electric gizmochina.com

На переднем колесе тормоз обжимной, и китайские инженеры уверяют, что этого достаточно: тормозной путь на скорости 20 км/ч не превышает трех метров. По данным Xiaomi, на одной зарядке можно проехать 40 км.

Qicycle Electric gizmochina.com

Qicycle Electric gizmochina.com

Рама Qicycle Electric выполнена из алюминиевого сплава 6061. Таким образом новый велосипед не будет таким же легким, как изделия из карбона. Но главный козырь Xiaomi в этом случае — цена. В Китае новинка обойдется всего в 2999 юаней ($425).

В ближайшее время производитель обещает выставить Qicycle Electric на фирменном китайском маркетплейсе Xiaomi Youpin, и пока неясно, когда электровелосипед можно будет купить за границей.

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