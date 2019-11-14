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14 ноября • обновлено в 06:26
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Как лист бумаги: Xiaomi выпустила компактный электровелосипед

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Компания Xiaomi выпустила компактный электрический велосипед Himo H1, общие габариты которого который в сложенном виде не больше листа бумаги формата A3.

Об этом сообщает Electrek. В Китае миниатюрный электровелосипед можно купить за $425.

Электровелосипед-трансформер Xiaomi HIMO H1

Электровелосипед-трансформер Xiaomi HIMO H1

electrek.co

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Издание отмечает, что на раме велосипеда расположен логотип франшизы "Трансформеры". При этом на данный момент не известно, установлен ли он по лицензии с компанией Hasbro, которая владеет франшизой.

В этом велосипеде складывается все, что можно. Сначала – оба колеса под рамой, затем сама рама, после стойка сиденья и сиденье, и наконец опускается сложенный руль.

Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1

Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1

electrek.co

Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1

Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1

electrek.co

Вес велосипеда всего 13 килограмм. Он вполне мог бы поместиться в портфель, но в комплекте идет специальный чехол для переноски.

Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1

Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1

electrek.co

Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1

Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1

electrek.co

Руль, регулируется по высоте, на нем есть светодиодный спидометр и индикатор заряда батареи. Мощность электромотора всего 180 Вт, что позволяет развить максимальную скорость 18 км/ч. Традиционные велосипедные педали у Himo H1 отсутствуют, вместо них установлены складные подножки.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Испании компания Rayvolt запустила сбор средств для начала промышленного производства электрического велосипеда X One, который оснащен смартфоном и системой распознавания лиц.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Китай
Тег
Green Oboz
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