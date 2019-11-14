Как лист бумаги: Xiaomi выпустила компактный электровелосипед

Компания Xiaomi выпустила компактный электрический велосипед Himo H1, общие габариты которого который в сложенном виде не больше листа бумаги формата A3.
Об этом сообщает Electrek. В Китае миниатюрный электровелосипед можно купить за $425.
Электровелосипед-трансформер Xiaomi HIMO H1
electrek.co
Издание отмечает, что на раме велосипеда расположен логотип франшизы "Трансформеры". При этом на данный момент не известно, установлен ли он по лицензии с компанией Hasbro, которая владеет франшизой.
В этом велосипеде складывается все, что можно. Сначала – оба колеса под рамой, затем сама рама, после стойка сиденья и сиденье, и наконец опускается сложенный руль.
Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1
electrek.co
Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1
electrek.co
Вес велосипеда всего 13 килограмм. Он вполне мог бы поместиться в портфель, но в комплекте идет специальный чехол для переноски.
Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1
electrek.co
Электрический велосипед Xiaomi HIMO H1
electrek.co
Руль, регулируется по высоте, на нем есть светодиодный спидометр и индикатор заряда батареи. Мощность электромотора всего 180 Вт, что позволяет развить максимальную скорость 18 км/ч. Традиционные велосипедные педали у Himo H1 отсутствуют, вместо них установлены складные подножки.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Испании компания Rayvolt запустила сбор средств для начала промышленного производства электрического велосипеда X One, который оснащен смартфоном и системой распознавания лиц.
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