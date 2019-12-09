За смішні гроші: Xiaomi показала "прокачаний" електровелосипед

Китайська компанія Xiaomi випустила новий компактний електровелосипед Qicycle Electric вартістю всього $425 (10 тис. грн).

Як повідомляє Gizmochina, транспортний засіб створено спеціально для міських умов. Зазначається, що апарат візуально нагадує попередній складаний байк бренду – Qicycle EF1 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас у плані характеристик є більш "прокачаним". Його 20-дюймові колеса, на відміну від 16-дюймових у попередника, краще підходять для складних дорожніх умов.

Qicycle Electric gizmochina.com

"Невеликий дисплей, на якому відображається основна інформація, зокрема передача, швидкість і заряд акумулятора, і передня фара інтегровані у рульову стійку, а задній червоний ліхтар спалахує автоматично під час натискання гальма. Яскравість підсвічування дисплея регулюється за допомогою світлочутливого датчика – завдяки цьому вона не буде відволікати велосипедиста в нічних умовах", – повідомляє видання.

Qicycle Electric gizmochina.com

Батарея на 5,2 А-год повністю прихована у горизонтальній трубі рами, як і проводка, тож ззовні електробайк нагадує звичайний. Заряджається акумулятор від звичайної розетки за 3,5 години, інтерфейс зарядки розташований трохи нижче за задню фару.

Електромотор розганяє велосипед до 25 км/год. Загалом передбачено три режими його роботи: повністю електричний, допомога в педалюванні або з відключеним електромотором. Також у новинки є дві передачі.

Qicycle Electric gizmochina.com

На передньому колесі гальмо кліщове, і китайські інженери запевняють, що цього достатньо: гальмівний шлях на швидкості 20 км/год не перевищує трьох метрів. За даними Xiaomi, на одному заряді можна проїхати 40 км.

Qicycle Electric gizmochina.com

Qicycle Electric gizmochina.com

Рама Qicycle Electric виконана з алюмінієвого сплаву 6061. У такий спосіб новий велосипед не буде таким же легким, як вироби з карбону. Але головний козир Xiaomi у цьому разі – ціна. У Китаї новинка коштуватиме всього 2999 юанів ($425).

Найближчим часом виробник обіцяє виставити Qicycle Electric на фірмовому китайському маркетплейсі Xiaomi Youpin, і поки незрозуміло, коли електровелосипед можна буде купити за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нідерландах показали найпотужніший електричний велосипед у світі Trefecta RDR зі знімним акумулятором і запасом руху 200 км.

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