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2 декабря • обновлено в 20:15
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Продуктивность выше в несколько раз: назван лучший способ заработать на "зеленой" энергетике

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Для заработка на возобновляемых источниках энергии в Украине стоит помнить, что коэффициент производительности ветрогенераторов в 2-3 выше, чем производительность солнечных панелей.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, что 1 кВт ветроэлектростанции способен генерировать 2200-3200 кВт/ч электроэнергии, что в несколько раз превышает генерацию солнечной электростанции аналогичной мощности.

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Преимущество ветроэлектростанций (ВЭС) также в том, что они занимают меньше земли, чем солнечные электростанции. К примеру, для создания ВЭС мощностью 1 МВт понадобится всего 30-50 "соток" земли, тогда как для СЭС аналогичной мощности нужно порядка 2 гектаров.

Также ветрогенераторы разрешено размещать на землях сельскохозяйственного назначения, в отличие от солнечных панелей. Благодаря этому заработок на ВЭС особо популярен среди фермеров и представителей аграрного сектора.

При этом ветрогенераторы могут быть максимально приближены к точкам подключения. К примеру, станция мощностью до 20 МВт может находиться в 700 м от населенных пунктов, бытовая до 150 кВт – всего в 40 метрах.

Продуктивность выше в несколько раз: назван лучший способ заработать на "зеленой" энергетике

physicsworld.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Ветрогенераторы Солнечные панели
Место
Украина
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика
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