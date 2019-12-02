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2 грудня • оновлено в 21:54
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Продуктивність вища в кілька разів: названо кращий спосіб заробити на "зеленій" енергетиці

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Для заробітку на поновлюваних джерелах енергії в Україні варто пам'ятати, що коефіцієнт продуктивності вітрогенераторів у 2-3 рази вищий, ніж продуктивність сонячних панелей.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Відзначимо, що 1 кВт вітроелектростанції здатний генерувати 2200-3200 кВт/год електроенергії, що в кілька разів перевищує генерацію сонячної електростанції аналогічної потужності.

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Перевага вітроелектростанцій (ВЕС) також у тому, що вони займають менше землі, ніж сонячні електростанції. Наприклад, для створення ВЕС потужністю 1 МВт знадобиться всього 30-50 "соток" землі, тоді як для СЕС аналогічної потужності потрібно близько 2 гектарів.

Також вітрогенератори дозволено розміщувати на землях сільськогосподарського призначення, на відміну від сонячних панелей. Завдяки цьому заробіток на ВЕС особливо популярний серед фермерів і представників аграрного сектора.

При цьому вітрогенератори можуть бути максимально наближені до точок підключення. Наприклад, станція потужністю до 20 МВт може перебувати в 700 м від населених пунктів, побутова до 150 кВт – всього в 40 метрах.

Продуктивність вища в кілька разів: названо кращий спосіб заробити на "зеленій" енергетиці

physicsworld.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Вітрогенератори Сонячні панелі
Місце
Україна
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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