Продуктивність вища в кілька разів: названо кращий спосіб заробити на "зеленій" енергетиці

Для заробітку на поновлюваних джерелах енергії в Україні варто пам'ятати, що коефіцієнт продуктивності вітрогенераторів у 2-3 рази вищий, ніж продуктивність сонячних панелей.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Відзначимо, що 1 кВт вітроелектростанції здатний генерувати 2200-3200 кВт/год електроенергії, що в кілька разів перевищує генерацію сонячної електростанції аналогічної потужності.

Перевага вітроелектростанцій (ВЕС) також у тому, що вони займають менше землі, ніж сонячні електростанції. Наприклад, для створення ВЕС потужністю 1 МВт знадобиться всього 30-50 "соток" землі, тоді як для СЕС аналогічної потужності потрібно близько 2 гектарів.

Також вітрогенератори дозволено розміщувати на землях сільськогосподарського призначення, на відміну від сонячних панелей. Завдяки цьому заробіток на ВЕС особливо популярний серед фермерів і представників аграрного сектора.

При цьому вітрогенератори можуть бути максимально наближені до точок підключення. Наприклад, станція потужністю до 20 МВт може перебувати в 700 м від населених пунктів, побутова до 150 кВт – всього в 40 метрах.

physicsworld.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

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